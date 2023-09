Le Mexique dépénalise l’avortement dans les établissements fédéraux, élargissant ainsi l’accès

La décision signifie que plus de 70 pour cent des femmes au Mexique – y compris toutes celles qui utilisent le système de santé fédéral – auront accès à l’avortement légal, a déclaré le Groupe d’information sur le choix en matière de reproduction, ou GIRE. L’organisation à but non lucratif, qui a porté l’affaire devant la Cour suprême, a qualifié cette décision de « jalon historique ».