Le Mexique déclare avoir rejeté les centres de transit pour migrants financés par les États-Unis

MEXICO CITY (AP) — Le président mexicain a déclaré mardi qu’il avait rejeté une demande américaine visant à créer des centres de transit pour migrants au Mexique. Voisin Le Guatemala a créé un tel centreoù les migrants peuvent demander des visas de travail et de réfugiés aux États-Unis.

Mais le président Andrés Manuel López Obrador a jusqu’à présent rejeté la demande américaine d’ouvrir des sites au Mexique, soulignant qu’il préférerait avoir de tels centres dans des pays sources de migration, malgré le fait qu’un nombre considérable de migrants entrent aux États-Unis. du Mexique.

López Obrador a déclaré qu’il soulèverait le sujet lors d’une réunion des dirigeants latino-américains qu’il accueillera plus tard ce mois-ci, suggérant que les pays pourraient convenir d’un plan commun sur de tels sites.

« Nous envisageons d’ouvrir des sites au Mexique, parce qu’ils (les États-Unis) l’ont demandé », a déclaré López Obrador. « Nous ne l’avons pas accepté, nous voulons d’abord parler aux présidents », en référence à la réunion du 22 octobre avec les dirigeants de 11 pays situés sur les routes migratoires.

La réunion se tiendra à Palenque, dans le sud du Mexique. Parmi les participants attendus figurent l’Équateur, la Colombie, le Venezuela, le Salvador, le Honduras, le Guatemala, Haïti, Cuba, le Costa Rica, le Panama et le Belize.

Des centres de transit de migrants financés par les États-Unis ont été créés au Guatemala pour recevoir les demandes de citoyens centraméricains souhaitant demander un visa de travail, un regroupement familial ou le statut de réfugié.

Ces centres font partie d’une stratégie migratoire plus vaste visant à réduire le grand nombre de migrants d’Amérique latine et des Caraïbes vers les États-Unis.

Finalement, les candidats ayant des rendez-vous programmés seront reçus dans des bureaux qui seront ouverts dans huit endroits à travers le Guatemala.

L’afflux de migrants a provoqué des tensions entre les États-Unis et le Mexique.

Lundi, le gouvernement mexicain a envoyé une note diplomatique aux États-Unis pour se plaindre de la fermeture de certains postes frontaliers de fret ou de train en raison du grand nombre de migrants rassemblés à la frontière.

Le Mexique a également protesté contre les inspections des camions au Texas, qui ont entraîné des retards importants aux passages frontaliers. López Obrador a affirmé lundi que la décision du gouverneur du Texas, Greg Abbott, d’imposer des inspections supplémentaires des camions était « très irresponsable » et politiquement motivée.

La Chambre nationale mexicaine du transport de marchandises a déclaré dimanche que 19 000 camions étaient retenus à la frontière. L’association du fret a affirmé que les camions retardés transportaient environ 1,9 milliard de dollars de marchandises.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré qu’il avait lancé le 19 septembre des « inspections renforcées de la sécurité des véhicules commerciaux » aux points de passage d’El Paso et de Del Rio, au Texas, « pour dissuader le placement de migrants et autres activités de contrebande » et détecter les véhicules dangereux.