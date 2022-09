Le Mexique débat de sa politique de non libération sous caution pour les suspects non violents

MEXICO CITY – Au Mexique, une longue liste de crimes non violents – tels que les cambriolages à domicile et les vols de fret et de carburant – entraînent automatiquement la détention provisoire, sans caution ni assignation à résidence.

Les suspects accusés de meurtre et d’autres crimes violents sont rarement libérés sous caution partout dans le monde. Mais au Mexique, la liste des chefs d’accusation permettant à un suspect d’être détenu dans l’attente de son procès est passée à 16, parmi lesquels abus d’autorité, corruption et crime électoral.

L’un d’eux, Daniel García Rodríguez, a déclaré : « Nous sommes également inquiets que près de 100 000 Mexicains soient détenus en prison en attendant leur procès. Eux et leurs familles sont extrêmement pauvres, et la détention provisoire les a rendus encore plus vulnérables.

Le président Andrés Manuel López Obrador a augmenté le nombre de crimes considérés comme inéligibles à la libération sous caution et il a publiquement appelé la Cour suprême à ne plus libérer de personnes en attendant leur procès.

Les militants disent qu’il y a aussi la question de savoir si le Mexique devrait enfermer des gens pendant des années uniquement sur ordre de la police. Les forces de police du pays ne sont pas connues pour leurs techniques d’enquête sophistiquées et gardent souvent les suspects enfermés sur les soupçons les plus minces pendant qu’ils tentent de monter des dossiers contre eux.

Les tueurs à gages des cartels de la drogue – les plus grands coupables de la violence au Mexique – ne sont pas non plus le principal objectif de la détention provisoire, a déclaré Rosales. Environ 30% des personnes incarcérées dans l’attente de leur procès sont accusées de vols à domicile, environ 20% de violence domestique et 10% de vente ou de possession de drogue à faible niveau.