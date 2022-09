Le Mexique débat de sa politique de non libération sous caution pour les suspects non violents

MEXICO CITY (AP) – Au Mexique, une longue liste de crimes non violents – tels que les cambriolages à domicile et les vols de fret et de carburant – entraînent automatiquement la détention provisoire, sans caution ni assignation à résidence.

La Cour suprême du Mexique devrait se prononcer prochainement sur cette politique de “non-bail”, certains juges affirmant qu’elle viole les traités internationaux qui stipulent que la détention provisoire ne devrait être utilisée que dans des cas “exceptionnels” pour empêcher les suspects de fuir la justice.

Les suspects accusés de meurtre et d’autres crimes violents sont rarement libérés sous caution partout dans le monde. Mais au Mexique, la liste des chefs d’accusation permettant à un suspect d’être détenu dans l’attente de son procès est passée à 16, parmi lesquels abus d’autorité, corruption et crime électoral.

Pourtant, seulement deux personnes sur dix accusées d’un crime au Mexique sont reconnues coupables. Cela signifie que sur les quelque 92 000 suspects actuellement détenus dans des cellules en attendant leur procès, souvent avec des criminels endurcis, environ 75 000 passeront des années enfermés dans les prisons surpeuplées et dangereuses du Mexique, sans risque d’être condamnés.

Les procès au Mexique peuvent durer étonnamment longtemps. Deux hommes ont récemment été libérés avec des moniteurs de cheville après avoir passé 17 ans en prison alors qu’ils étaient jugés pour meurtre. Étrangement, maintenant qu’ils ont été condamnés, ils sont tous les deux absents tout en faisant appel.

L’un d’eux, Daniel García Rodríguez, a déclaré : « Nous sommes également inquiets que près de 100 000 Mexicains soient détenus en prison en attendant leur procès. Eux et leurs familles sont extrêmement pauvres, et la détention provisoire les a rendus encore plus vulnérables.

Tout cela fait que beaucoup d’innocents passent des années en prison. Les militants affirment qu’un nombre croissant de Mexicains sont contraints d’opter pour une forme de négociation de peine simplement parce qu’ils sont susceptibles de passer plus de temps dans une cellule à essayer de blanchir leur nom qu’ils ne le feraient s’ils étaient condamnés.

Le président Andrés Manuel López Obrador a augmenté le nombre de crimes considérés comme inéligibles à la libération sous caution et il a publiquement appelé la Cour suprême à ne plus libérer de personnes en attendant leur procès.

Son administration fait valoir que cela créerait des pressions ou des menaces supplémentaires contre les juges pour qu’ils acceptent des pots-de-vin en échange de la libération des suspects, et créerait un système judiciaire à « portes tournantes » dans lequel les suspects pourraient sortir de prison dès qu’ils sont détenus.

“Il s’agit de les empêcher de fuir la justice, ou d’attaquer des victimes ou de menacer des témoins, ou de continuer à commettre des crimes ou à diriger des activités criminelles”, a déclaré un communiqué du ministère de l’Intérieur en exhortant la Cour suprême à ne pas modifier les règles.

Le secrétaire adjoint à l’Intérieur, Ricardo Mejía, a fait valoir vendredi que, parce que les juges mexicains sont si corrompus, “nous ne reviendrions pas simplement à la” porte tournante “, nous parlerions plutôt de portes ouvertes … alors qu’il y avait le sentiment que les juges libéraient certains criminels plus rapidement qu’ils pourraient être attrapés.

Les militants disent qu’il y a aussi la question de savoir si le Mexique devrait enfermer des gens pendant des années uniquement sur ordre de la police. Les forces de police du pays ne sont pas connues pour leurs techniques d’enquête sophistiquées et gardent souvent les suspects enfermés sur les soupçons les plus minces pendant qu’ils tentent de monter des dossiers contre eux.

« Ce qu’ils font, c’est : ‘Je vais d’abord vous arrêter, puis j’enquêterai sur vous’ », a déclaré le sénateur indépendant Emilio Álvarez Icaza, un ancien responsable des droits de l’homme.

Luís Alejandro Chávez a passé deux ans en prison en attendant son procès pour un meurtre qu’il dit n’avoir pas commis. Les preuves contre lui ? Il avait le même surnom – “El Potro” ou “Le poulain” – qu’un homme d’un État voisin.

“Juste pour avoir un surnom, ils peuvent ruiner la vie de quelqu’un”, a déclaré Chávez dans un documentaire produit par l’organisation militante Renace (Reborn), qui a finalement pris sa défense et l’a fait libérer.

Chávez, comme la plupart des suspects détenus en attendant son procès, n’avait pas d’argent pour payer un avocat privé, il a donc dû compter sur l’un des défenseurs publics sous-payés et surmenés du Mexique, qui doit souvent gérer 300 affaires à la fois. Chávez a déclaré qu’après sa première audition, il n’avait presque jamais revu l’avocat.

Le Mexique n’a pas d’argent ou de caution immobilière comme les États-Unis. Au lieu de cela, pour ceux qu’il libère avant le procès, il existe plus d’une douzaine de mécanismes visant à s’assurer qu’ils se présentent au tribunal, allant des dispositifs de surveillance électronique à la confiscation des passeports en passant par les contrôles périodiques.

Chrístel Rosales, du groupe de surveillance gouvernemental Mexico Evalua – Mexico Evaluates – a déclaré que ces mesures se sont avérées efficaces à environ 90% pour garantir que les personnes comparaissent devant un procès, sans la douleur, le coût et les perturbations liés à la détention d’une personne en prison.

La détention provisoire pèse lourdement sur les femmes, a déclaré Rosales. Environ sept femmes sur dix dans les prisons mexicaines sont détenues dans l’attente de leur procès, un chiffre qui atteint neuf sur dix dans certains États.

Les tueurs à gages des cartels de la drogue – les plus grands coupables de la violence au Mexique – ne sont pas non plus le principal objectif de la détention provisoire, a déclaré Rosales. Environ 30% des personnes incarcérées dans l’attente de leur procès sont accusées de vols à domicile, environ 20% de violence domestique et 10% de vente ou de possession de drogue à faible niveau.

Le sénateur Álvarez Icaza qualifie la détention provisoire obligatoire de « populisme punitif », conçu pour détourner l’attention de l’incapacité du gouvernement à mettre fin aux crimes violents.

López Obrador n’a pas été en mesure de réduire le taux d’homicides vertigineux du Mexique, mais rétorque que détenir plus de personnes en prison est un signe de succès.

Álvarez Icaza appelle cela « un acte de désespoir, destiné à répondre à la préoccupation légitime du public concernant la sécurité publique. Ils pensent qu’ils résolvent le problème, mais ils l’aggravent… parce que quand ces gens sortiront de prison, leur situation empirera.

Le président dit qu’il respectera la décision de la Cour suprême, quelle qu’elle soit, mais il a publiquement fait pression sur la cour comme aucune administration précédente ne l’avait fait auparavant.

La population carcérale mexicaine a augmenté d’environ 30 % depuis que López Obrador a augmenté le nombre d’infractions « sans caution » en 2019. Être incarcéré dans les prisons mexicaines, qui sont surpeuplées, sous-financées et contrôlées par des gangs, peut être un enfer pour les personnes en détention provisoire, qui entrent souvent sans connaissance de la prison ni liens avec des gangs.

“Tout coûte de l’argent” aux prisonniers à cause des pots-de-vin et de l’extorsion, a déclaré Álvarez Icaza. « Les visites coûtent de l’argent, la nourriture coûte de l’argent…. Parfois, vous devez même payer une protection pour ne pas vous faire tuer. Pour chaque visite, il faut payer le gardien.

Cela a conduit un nombre croissant de suspects à opter pour une forme de négociation de plaidoyer, connue au Mexique sous le nom de « procès abrégé », dans lequel ils plaident coupables. Rosales a déclaré que les recherches montrent que jusqu’à 85% des cas qui donnent lieu à des condamnations sont désormais le résultat de telles négociations de plaidoyer.

“Dans le monde réel”, a déclaré Rosales, “lorsque la détention signifie que vous êtes immédiatement emprisonné, les gens vont chercher une solution, une issue”, même si cela signifie plaider coupable d’un crime qu’ils n’ont pas commis.

Mark Stevenson, Associated Press