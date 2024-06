Le Mexique connaît la campagne électorale la plus meurtrière de son histoire moderne alors que le pays s’apprête à élire sa première femme présidente. Voici ce qu’il faut savoir.

Les élections mexicaines sont aujourd’hui les plus sanglantes de l’histoire moderne. C’est aussi le plus grand.

Un candidat au gouvernement local de l’État central de Puebla a été tué vendredi, portant le nombre total de candidats assassinés à 37 avant le vote de dimanche, selon les données du cabinet de conseil en sécurité Integralia obtenues par Reuters.

Le 2 juin, les Mexicains pourraient élire leur première femme présidente. Mais il ne s’agit pas seulement d’une élection présidentielle. Partout au pays, il y a plus de 20 000 postes à pourvoir et 70 000 candidats en lice pour les postes.

🗳️Pourquoi cette élection est-elle si importante ?

L’un des principaux enjeux de la campagne présidentielle de cette année est celui des crimes violents. Le président sortant Andrés Manuel López Obrador a dû tenir compte d’un taux d’homicides constamment élevé, son opposition plaidant pour un changement.

L’analyste de la sécurité David Saucedo a déclaré à l’Associated Press que les cartels de la drogue tenteraient probablement de forcer les électeurs à soutenir leurs candidats préférés.

Les cartels deviennent de plus en plus dangereux : ils sont désormais bien armés et politiquement influents. Selon un rapport traduit par NPRplus de 30 000 personnes sont assassinées chaque année au Mexique, contre environ 18 500 aux États-Unis en 2023.

🇺🇸 Pourquoi est-ce important pour les États-Unis ?

Cette élection mexicaine se déroule la même année que l’élection présidentielle américaine, une concurrence qui n’a lieu que tous les 12 ans. C’est une période tumultueuse pour les relations entre les deux pays. Le Mexique est devenu le principal partenaire commercial des États-Unis l’année dernière, et les deux pays tentent de trouver une manière de faire face à l’aggravation du commerce illégal de drogues.

Un motocycliste passe sous une rangée de pancartes de campagne à Xochimilco, au Mexique, le 31 mai. (Yuri Cortez/AFP via Getty Images)

Un autre problème majeur pour les électeurs cette année concerne la politique migratoire du Mexique à ses frontières sud et nord. L’Institut national des migrations (INM) a enregistré une augmentation de 77 % des arrivées de migrants entre 2022 et 2023, selon CNN.

En décembre, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé un projet de loi qui permettrait aux autorités de cet État de détenir et de dénoncer les personnes soupçonnées d’être entrées illégalement aux États-Unis. La loi est actuellement bloquée par un tribunal fédéral américain, et le gouvernement mexicain actuel a déclaré qu’il ne discuterait des questions d’immigration qu’avec les responsables fédéraux. Les deux principaux candidats à la présidentielle soutiennent la position du Mexique.

🗣️Qu’est-il arrivé aux candidats assassinés ?

Jorge Huerta Cabrera, candidat à un siège municipal dans la ville d’Izucar de Matamoros, a été tué par balle lors d’un rassemblement politique vendredi, selon le bureau du procureur de l’État. Mercredi, le candidat à la mairie José Alfredo Cabrera Barrientos a été abattu lors de son discours de clôture de campagne. Il faisait partie des 560 candidats et responsables électoraux placés sous surveillance par le gouvernement en raison de menaces persistantes.

Au total, 37 candidats ont été assassinés au cours de cette saison électorale – sans compter les tentatives d’assassinat ratées, a rapporté Reuters. Integralia a dénombré 828 attaques non meurtrières contre des candidats politiques au cours de la campagne électorale en cours.

🏆 Qui va gagner l’élection présidentielle ?

La candidate du parti au pouvoir, Claudia Sheinbaum, devrait remporter le vote de dimanche et devenir la première femme présidente du Mexique – une étape majeure pour un pays bien connu pour sa culture « machiste ». Cet homme de 61 ans est un ancien maire de Mexico et climatologue.

Sheinbaum est depuis longtemps un allié du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, qui a remporté une victoire écrasante en 2018. Ils partagent des principes et parfois même des slogans de campagne.

Claudia Sheinbaum, à gauche, et Xochitl Galvez, lors du dernier débat présidentiel à Mexico le 19 mai. (Quetzalli Nicte-Ha/Reuters)

Son principal adversaire est l’ancien sénateur Xóchitl Gálvez, également âgé de 61 ans. Gálvez a critiqué le président sortant López Obrador pour sa politique de « câlins et non de balles » visant à éviter la confrontation avec les cartels de la drogue, qui ont pris le contrôle d’une grande partie du Mexique.

Un troisième prétendant, Jorge Álvarez Máynez, 38 ans, est traînant loin derrière les deux femmes dans les sondages. L’ancien député du Congrès de l’Union a attiré l’attention internationale en mai lorsqu’une scène s’est effondrée en raison de vents violents lors de son événement de campagne à San Pedro Garza García, tuant neuf personnes et en blessant au moins 121.