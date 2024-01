Le Mexique confirme que certains sites de ruines mayas sont inaccessibles en raison de la violence des gangs et des conflits fonciers

MEXICO (AP) — Le gouvernement mexicain a reconnu qu’au moins deux sites de ruines mayas bien connus sont inaccessibles aux visiteurs en raison d’un mélange toxique de violences de cartels et de conflits fonciers.

Mais deux guides touristiques de l’État du Chiapas, dans le sud du pays, près de la frontière avec le Guatemala, affirment que deux autres sites qui, selon le gouvernement, sont toujours ouverts aux visiteurs ne peuvent être atteints qu’en passant par les points de contrôle des gangs de drogue.

L’explosion de violence des cartels de la drogue au Chiapas depuis l’année dernière a complètement isolé le site des ruines de Yaxchilán, a reconnu vendredi le gouvernement.

Les guides touristiques, qui ont requis l’anonymat car ils doivent encore travailler dans la région, ont déclaré que des hommes armés et des points de contrôle sont souvent aperçus sur la route menant à un autre site, Bonampak, célèbre pour ses peintures murales.

Ils disent que pour accéder à un autre site archéologique, Lagartero, les voyageurs sont obligés de remettre leurs pièces d’identité et leurs téléphones portables aux points de contrôle du cartel.

Pendant ce temps, les autorités admettent que les visiteurs ne peuvent pas non plus se rendre aux imposantes et imposantes pyramides de Tonina, car un propriétaire foncier a fermé ses terres tout en demandant au gouvernement d’être payé pour l’octroi du droit de passage.

Les dangers liés aux cartels sont les plus problématiques. Les deux cartels en guerre pour les routes lucratives de trafic de drogue et de migrants de la région ont installé des points de contrôle pour détecter tout mouvement de leurs rivaux.

Bien qu’aucun touriste n’ait été blessé jusqu’à présent et que le gouvernement affirme que les sites sont sûrs, de nombreux guides n’y emmènent plus de groupes touristiques.

« C’est comme si tu me disais d’aller dans la bande de Gaza, n’est-ce pas ? » dit l’un des guides.

“Ils exigent votre pièce d’identité pour voir si vous êtes un résident local”, a-t-il déclaré, décrivant un point de contrôle de gangs presque permanent sur la route de Lagartero, un complexe pyramidal maya entouré de lagons immaculés et turquoise.

“Ils prennent votre téléphone portable et exigent votre code de connexion, puis ils parcourent vos conversations pour voir si vous appartenez à un autre gang”, a-t-il déclaré. « À tout moment, un groupe rival peut apparaître et déclencher une fusillade. »

Le gouvernement ne semble pas s’en soucier, et il y a même de la colère à l’idée que quiconque suggère qu’il y a un problème, conformément à la politique du président Andrés Manuel López Obrador visant à minimiser la violence des gangs – alors même que les cartels s’emparent de plus en plus de territoire au Mexique.

“Bonampak et Lagartero sont ouverts au public”, a déclaré vendredi l’Institut national d’anthropologie et d’histoire dans un communiqué.

“Il est faux, partial et irresponsable de dire que ces sites archéologiques sont menacés par les trafiquants de drogue”, a ajouté l’agence, connue sous le nom d’INAH, qui affirme “conserver le contrôle des sites”.

Les deux guides ont souligné que le site de ruines mayas le plus connu du Chiapas, l’imposant complexe de temples de Palenque, est ouvert et parfaitement sûr pour les visiteurs. Mais à partir du mois de décembre, les touristes ont annulé environ 5 % des voyages réservés dans la région, et les craintes pourraient s’accroître.

Les choses que certains touristes appréciaient autrefois – comme le voyage plus aventureux vers des ruines enfouies au plus profond de la jungle, comme Yaxchilán, sur les rives de la rivière Usumacinta et accessibles uniquement par bateau – sont soit impossibles, soit tellement risquées que plusieurs guides l’ont publiquement déclaré. ont annoncé qu’ils n’y emmèneraient pas de touristes.

Les habitants de la ville de Frontera Comalapa, où les bateaux embarquaient autrefois les touristes pour les emmener à Yaxchilan, ont fermé la route en octobre en raison des incursions constantes d’hommes armés.

Même l’INAH reconnaît qu’il n’y a pas d’accès à Yaxchilan, notant que « l’institut lui-même a recommandé à certains endroits aux touristes de ne pas se rendre au site archéologique, car leur visite pourrait être infructueuse ». Mais il a déclaré que les problèmes y sont « de nature sociale » et échappent à son contrôle.

Batailles de cartels La situation a commencé à devenir vraiment mauvaise au Chiapas en 2023, ce qui coïncide avec l’augmentation du nombre de migrants – aujourd’hui environ un demi-million par an – traversant la jungle de Darien Gap depuis l’Amérique du Sud, via l’Amérique centrale et le Mexique jusqu’à la frontière américaine.

Étant donné qu’une grande partie de la nouvelle vague de migrants vient de Cuba, d’Asie et d’Afrique, ils peuvent payer plus que les Centraméricains, ce qui rend les routes de contrebande passant par le Chiapas plus précieuses. Le problème semble désormais échapper à tout contrôle.

La Garde nationale – la force quasi militaire dont López Obrador a fait la pièce maîtresse du maintien de l’ordre au Mexique – a été la cible de pierres et de bâtons par des habitants de plusieurs villes de cette région du Chiapas ces dernières semaines.

L’autre guide a expliqué que c’était parce que les deux cartels de la drogue en guerre, Sinaloa et Jalisco, recrutent ou forcent souvent la population locale à agir comme des fantassins et empêcher les soldats de la Garde nationale d’entrer dans leurs villes.

Au Chiapas, les habitants sont souvent membres de groupes autochtones comme les Choles ou les Lacandones, tous deux descendants des anciens Mayas. Les dommages potentiels liés à leur utilisation comme fantassins dans des luttes contre les cartels sont sinistres, étant donné que certains groupes ne comptent plus que très peu de membres ou sont déjà engagés dans des conflits fonciers.

Le guide a expliqué que les sites de ruines présentent l’inconvénient supplémentaire d’être situés dans des zones de jungle où les cartels ont aménagé au moins quatre pistes d’atterrissage clandestines pour acheminer de la drogue en provenance d’Amérique du Sud.

Mais les dégâts s’accumulent pour les résidents autochtones qui dépendent désormais du tourisme.

« Il y a des communautés qui vendent de l’artisanat, qui proposent des logements, des excursions en bateau, des artisans. Cela affecte beaucoup l’économie », a déclaré le premier guide. “Il ne faut pas oublier que c’est un État agricole qui n’a ni industrie, ni usines, donc le tourisme est devenu un levier économique, une des rares sources de travail.”