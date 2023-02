Le Mexique confirme l’ancien patron des Tigres Diego Cocca comme nouvel entraîneur-chef

Diego Cocca a été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Mexique, a annoncé vendredi la Fédération mexicaine de football (FMF).

Les Tigres de Liga MX avaient effectivement confirmé cette décision jeudi après avoir révélé dans un communiqué qu’ils avaient résilié le contrat de Cocca en tant que manager avec un accord déjà en place pour qu’il reprenne l’équipe nationale.

Avant la Coupe du monde 2026 qui sera co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, Cocca est désormais à la tête d’une équipe qui a été en deçà des attentes avec une élimination en phase de groupes lors du tournoi de l’an dernier au Qatar.

“Je me sens vraiment heureux, je me sens fier, je me sens privilégié de pouvoir être l’entraîneur de l’équipe nationale mexicaine”, a déclaré Cocca lors de son dévoilement.

“On va identifier des joueurs qui se sentent fiers, qui viendront se donner à fond et qui sentent qu’arriver en équipe nationale est un privilège”, a-t-il ajouté.

“Je crois beaucoup aux footballeurs mexicains et à leur talent. Mais le talent ne suffit pas, il faut leur donner tout un tas d’outils pour qu’ils puissent décoller, et c’est mon objectif, je veux les faire décoller.” ‘

Ce rôle sera une première au niveau international pour le joueur de 50 ans qui a déjà entraîné des clubs en Argentine, en Colombie et, plus récemment, au Mexique, où il a remporté des titres consécutifs de Liga MX avec Atlas lors de l’Apertura 2021. et Clôture 2022.

Cocca remplace son compatriote Gerardo “Tata” Martino, qui a immédiatement quitté le poste après l’expiration de son contrat à la fin de l’élimination terne du Mexique de la Coupe du monde.

Diego Cocca sera chargé d’améliorer une équipe mexicaine qui a déçu au Qatar. Manuel Vélasquez/Getty Images

“C’est beau de rêver d’aller à une Coupe du monde et d’avoir des gens heureux et de remplir des stades, et encore plus parce que ça va se tenir ici”, a-t-il déclaré.

Quelques jours avant la nomination de Cocca, la FMF a annoncé un effort de restructuration qui comprenait l’embauche de Rodrigo Ares de Parga en tant que nouveau directeur exécutif des équipes nationales et la formation d’un comité de l’équipe nationale, composé de la direction du club Liga MX de Chivas, Santos Laguna, Club America, Necaxa, Club Tijuana et le président de la FMF, Yon de Luisa.

Le comité, ainsi que De Parga et le directeur sportif des équipes nationales masculines Jaime Ordiales, ont tous été impliqués dans le processus de sélection du prochain sélectionneur mexicain.

“Le projet que Diego a présenté était très bon, très clair, très simple. Un des points les plus importants est le travail quotidien que Diego a proposé avec les équipes techniques [of Mexican clubs]”, a déclaré De Parga.

“En tant qu’équipe nationale, nous ne pouvons pas être isolés des clubs de Liga MX et nous devons travailler avec eux au jour le jour.”

Ordiales a ajouté: “A Diego, qu’avons-nous vu? C’est un leader intelligent avec des valeurs, il sait diriger des groupes. Il a des capacités et une expérience éprouvées.”

Cocca a des liens avec le comité après avoir entraîné le Club Tijuana et Atlas, une équipe détenue en copropriété par Santos Laguna via Grupo Orlegi. Les rapports ont indiqué que Miguel “Piojo” Herrera, Guillermo Almada, Ignacio Ambriz, Antonio Mohamed et Marcelo Bielsa étaient également en lice pour le poste d’entraîneur du Mexique.

L’équipe nationale et la FMF s’efforcent actuellement de se relancer après une période de troubles qui a commencé avec la perte de la finale de la Gold Cup et de la première finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2021, toutes deux face aux États-Unis.

Après avoir ensuite échoué à se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2023, la Coupe du monde masculine U20 2023 et les Jeux olympiques 2024 pour les équipes masculines et féminines, la première étape de la restructuration a été annoncée en 2022.

L’été dernier, le directeur sportif général Gerardo Torrado, le directeur sportif des équipes nationales Ignacio Hierro, la manager de l’équipe nationale féminine Monica Vergara et l’entraîneur masculin U20 Luis Perez ont tous été limogés par la suite.

La FMF a depuis embauché Andrea Rodebaugh comme nouveau directeur sportif des équipes nationales féminines, Pedro Lopez comme entraîneur de l’équipe nationale féminine, Ordiales comme directeur sportif des équipes nationales masculines et De Parga comme directeur exécutif des équipes nationales.

Cocca, la dernière pièce du puzzle FMF, devra désormais se préparer rapidement pour les matches de la Ligue des Nations en mars à l’extérieur contre le Suriname et à domicile contre la Jamaïque. Dans la préparation de la Coupe du monde 2026, le premier tournoi de Cocca avec le Mexique aura lieu en juin lors de la Gold Cup 2023.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait une pression immédiate pour gagner ces tournois, Cocca a répondu : “Je ne vois pas cela comme une pression. Je suis l’entraîneur de l’équipe nationale mexicaine, il faut gagner même dans les matchs difficiles. Si nous transmettons cette compétitivité et cette mentalité, ça va être naturel d’entrer sur le terrain et de gagner.”

Avant le début de sa carrière d’entraîneur, l’ancien défenseur a effectué de courts séjours au Mexique en tant que joueur avec Atlas (1999-2001), Veracruz (2003-04) et Queretaro (2005). En tant que manager, Cocca a entraîné Santos Laguna (2011), le Club Tijuana (2017-18) et Atlas (2020-22), avant d’être recruté par Tigres en novembre dernier.