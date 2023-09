Le Mexique conclut un accord avec les États-Unis pour expulser les migrants de ses villes frontalières dans un contexte d’augmentation continue de la migration illégale – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

(CNN) — Le Mexique a conclu un accord avec les États-Unis pour expulser les migrants de ses villes frontalières vers leur pays d’origine et a pris plusieurs mesures pour dissuader les migrants dans le cadre d’un nouvel effort visant à lutter contre la récente augmentation des passages frontaliers.

Des responsables mexicains ont rencontré vendredi des responsables des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à Ciudad Juárez, au Mexique, qui se trouve de l’autre côté de la frontière avec El Paso, au Texas, à la suite de la récente augmentation des passages illégaux vers les États-Unis, qui a temporairement fermé un pont international et suspendu le trafic du Mexique. système principal de train de marchandises.

Dans le cadre de cet accord, le Mexique a accepté de « dépressuriser » ses villes du nord, qui bordent El Paso, San Diego et Eagle Pass, au Texas, où le maire a déclaré l’état d’urgence. Ils mettront également en œuvre plus d’une douzaine d’actions pour empêcher les migrants de risquer leur vie en utilisant le système ferroviaire pour atteindre la frontière américano-mexicaine, selon l’Institut national des migrations du Mexique.

Le département américain de la Défense augmente ses ressources à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, en envoyant au moins 800 nouveaux militaires en service actif à la frontière, où sont déjà en service 2 500 membres de la Garde nationale, ont annoncé mercredi soir des responsables du ministère de la Sécurité intérieure lors d’un appel avec journalistes.

Un refuge anti-débordement dans le nord-est d’El Paso, où environ 6 500 migrants sont en détention, devrait ouvrir ses portes samedi soir alors que la ville fait face à un afflux sans précédent de migrants traversant la frontière sud des États-Unis, a déclaré le directeur municipal adjoint, Mario D’Agostino, lors d’une conférence de presse. .

Le refuge, qui fonctionnera à partir du centre récréatif Nations Tobin, a été préparé au cours des « deux dernières semaines », a déclaré D’Agostino. L’établissement peut accueillir environ 400 personnes.

El Paso accueille chaque jour plus de 2 000 migrants supplémentaires, a déclaré D’Agostino, et la ville s’attend à un « afflux important » au cours des prochains jours.

Les passages de migrants le long de la frontière sont en augmentation, dépassant les 8 600 sur une période de 24 heures cette semaine, selon un responsable du ministère de la Sécurité intérieure. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 3 500 arrestations quotidiennes aux frontières après l’expiration en mai du titre 42, qui a entraîné de nouvelles conséquences pour ceux qui traversent illégalement la frontière. Il y a eu plus de 8 000 arrestations lundi.

Les secteurs les plus actifs sont Del Rio, El Paso, la basse vallée du Rio Grande et Tucson ; chacun a fait face à plus de 1 000 rencontres au cours des dernières 24 heures, selon le responsable. Eagle Pass se trouve dans le secteur Del Rio.

La réunion de vendredi s’est déroulée en présence du commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières, Troy Miller, du commissaire de l’Institut national des migrations du Mexique, du gouverneur de l’État mexicain de Chihuahua, des membres de la défense nationale et de la garde nationale du Mexique et des représentants de Ferromex, un opérateur ferroviaire mexicain, selon à l’institut.

Le Mexique accepte de prendre 15 mesures

Les autorités mexicaines se sont engagées à mener une série de 15 actions dans le cadre de l’accord, certaines en coordination avec les douanes et la protection des frontières et Ferromex, qui comprennent l’expulsion des migrants vers leur pays d’origine par voie terrestre et aérienne.

Le pays a déclaré qu’il mènerait des négociations avec les gouvernements du Venezuela, du Brésil, du Nicaragua, de la Colombie et de Cuba pour confirmer la réception de leurs citoyens expulsés de la frontière américano-mexicaine. Il permettra également aux agents des patrouilles frontalières américaines d’expulser les migrants via le pont international de Ciudad Juárez, qui relie El Paso.

D’autres termes de l’accord incluent la soumission d’un rapport quotidien sur le nombre de migrants à bord du système ferroviaire au secteur d’El Paso des douanes et de la protection des frontières, l’établissement de points de contrôle le long de la ligne ferroviaire Ferromex et la conduite d’interventions sur les chemins de fer et les autoroutes, selon l’Institut national des migrations du Mexique.

L’institut a déclaré que le Mexique avait expulsé plus de 788 000 migrants vers leur pays d’origine entre le 1er janvier et septembre.

Les actions convenues par les responsables mexicains soulèvent des questions sur le fait que le pays effectue un travail généralement désigné par les États-Unis – depuis le sud de la frontière – pour gérer l’afflux de migrants au cours des dernières semaines, ce qui a mis à rude épreuve les ressources fédérales et submergé les installations déjà surpeuplées. , a précédemment rapporté CNN.

Beaucoup de ceux qui quittent leur foyer pour les États-Unis doivent faire de longs et dangereux voyages dans l’espoir de trouver une vie meilleure et plus sûre. Certains peuvent fuir la violence, tandis que d’autres peuvent immigrer pour des opportunités économiques ou pour retrouver leur famille, selon les experts. La détérioration des conditions en Amérique latine, exacerbée par la pandémie de coronavirus, a également contribué à l’afflux de migrants aux États-Unis.

Il est probable que le nombre de passages aux frontières continuera d’augmenter, à mesure que de plus en plus de ressortissants mexicains envisagent de venir aux États-Unis, a déclaré à CNN Ariel Ruiz Soto, analyste politique principal au Migration Policy Institute, un organisme non partisan de Washington.

Les données du gouvernement américain montrent qu’un plus grand nombre de familles mexicaines se présentent à la frontière, susceptibles de demander l’asile, a déclaré Ruiz. En juillet 2022, par exemple, les chiffres des douanes et de la protection des frontières font état de 4 000 rencontres de familles mexicaines à la frontière. Un an plus tard, ce nombre avait plus que quadruplé, pour atteindre près de 22 000.

« Ce sont les trois leviers qui sont en jeu actuellement. … Et peu importe ce que fait l’administration Biden aujourd’hui ou demain », dit-il, « les gens qui sont déjà en route continueront, à moins que quelque chose d’autre ne se produise dans la région ».

