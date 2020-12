MEXIQUE – Le Mexique a commencé jeudi sa campagne de vaccination contre le coronavirus, devenant le premier pays d’Amérique latine à le faire et offrant une lueur d’espoir à la population au milieu d’une résurgence rugissante du virus.

María Irene Ramírez, 59 ans, infirmière en chef de l’hôpital Ruben Leñero de Mexico, a été la première personne du pays à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à se concentrer d’abord sur les agents de santé en décembre et janvier. avant de passer aux Mexicains plus âgés considérés comme les plus à risque.

«C’est le meilleur cadeau que j’aurais pu recevoir en 2020», a déclaré Mme Ramírez lors de la cérémonie, qui a été diffusée à la télévision nationale. «Nous avons peur, mais nous devons continuer parce que quelqu’un doit affronter ce combat, et je suis prêt à continuer dans la ligne de mire.»

L’Amérique latine est devenue un épicentre de la pandémie, avec des inégalités, une importante main-d’œuvre informelle, des villes densément peuplées et un système de santé fragile qui entravent les efforts pour arrêter la propagation du virus et soigner les malades. Les pays de la région, menés par le Brésil et le Mexique, ont accumulé certains des taux de mortalité les plus élevés au monde alors que les économies s’effondraient sous le poids des verrouillages et de la mauvaise gestion du gouvernement.