Le Mexique claque les barrières du Texas comme «inhumaines» alors que 2 corps ont été retrouvés à Rio Grande

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a condamné les barrières flottantes déployées par le Texas pour dissuader les migrants dans le Rio Grande comme « inhumains » alors que les autorités mexicaines ont confirmé la mort de deux personnes dans le fleuve lors d’incidents distincts. Dans un communiqué publié jeudi, le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré que les autorités n’avaient pas été en mesure d’identifier un corps retrouvé sur les bouées la veille, car il n’avait aucune forme d’identification et personne ne s’était manifesté pour le réclamer.

Un deuxième corps également retrouvé mercredi dans la rivière appartiendrait à un Hondurien de 20 ans, dont la mère a identifié ses tatouages, selon le communiqué. Les autorités ont déclaré que des tests supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer l’identité en raison de la décomposition. L’Associated Press a rapporté que le corps avait été retrouvé à trois milles en amont des bouées.

Les gouvernements fédéraux mexicain et américain se sont fermement opposés aux bouées, qui font partie de la campagne de 4 milliards de dollars du gouverneur du Texas, Greg Abbott. (R) pour sécuriser la frontière de l’État avec le Mexique. Les plans, connus sous le nom d’Opération Lone Star, comprennent également le transport de migrants vers d’autres États et l’envoi de policiers de l’État du Texas et de troupes de la Garde nationale à la frontière.

Le Mexique a décrit la barrière flottante comme une violation de sa souveraineté, tandis que le gouvernement fédéral américain a intenté une action en justice contre l’État du Texas et Abbott au sujet des bouées, affirmant que la barrière avait été construite sans l’approbation fédérale, comme l’exige la loi sur les rivières et les ports. . La Maison Blanche a qualifié le plan de « dangereux et illégal ».

Les autorités mexicaines ont indiqué mercredi que le ministère de la Sécurité publique du Texas avait informé son consulat à Eagle Pass de la présence du corps sur la partie sud des bouées, et ont noté que la cause du décès n’était pas encore connue.

« Des informations préliminaires suggèrent que cet individu s’est noyé en amont de la barrière marine et a flotté dans les bouées », a déclaré le directeur du DPS, Steve McCraw, selon l’AP. Le DPS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du jour au lendemain du Washington Post.

Répondant aux questions de la presse jeudi, le président mexicain a déclaré que le ministère des Affaires étrangères continuait d’exiger le retrait des bouées, ce qui, selon lui, était « une violation de notre souveraineté et aussi des droits de l’homme ».

Interrogé sur le message qu’il enverrait au gouverneur du Texas, López Obrador a répondu : « que c’est inhumain… que personne ne soit traité de cette façon ».

Le Texas a commencé à installer ce qui devrait être un système de bouées de 1 000 pieds près d’Eagle Pass, au Texas, en juillet. Selon le procès du gouvernement, chaque bouée mesure entre quatre et six pieds de diamètre.

Dans un communiqué annonçant le procès du ministère de la Justice contre la barrière, la procureure générale associée Vanita Gupta a déclaré qu’en plus de ne pas avoir d’autorisation fédérale, le système présente des problèmes de sécurité publique et humanitaires et « risque de nuire à la politique étrangère américaine ».

« Le Texas vous verra au tribunal, monsieur le président », a déclaré Abbott en réponse, dans une lettre adressée au président Biden, et a accusé le gouvernement de ne pas avoir empêché l’immigration illégale.

La ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena Ibarra, a déclaré la semaine dernière que les bouées obstruaient et détournaient le débit du fleuve, en violation de deux traités entre le Mexique et les États-Unis. Une grande partie de la barrière se trouve également sur le territoire mexicain, selon le ministre.

D’autres noyades ont eu lieu sur le Rio Grande, notamment près d’Eagle Pass. Quatre personnes sont mortes dans la région en traversant la rivière le week-end du 4 juillet, selon les autorités du Texas.

Maegan Vazquez a contribué à ce rapport.