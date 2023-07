Le Mexique, champion de la Gold Cup, doit faire confiance à Lozano en tant qu’entraîneur

Le Mexique célèbre le succès de la Gold Cup de la Concacaf 2023. Kirby Lee – USA TODAY Sports

INGLEWOOD, Californie – Ce n’était censé être qu’une aventure estivale. Lorsque l’équipe nationale masculine du Mexique a laissé tomber l’ancien entraîneur Diego Cocca fin juin, elle s’est tournée vers un jeune prétendant en la personne de Jaime « Jimmy » Lozano, 44 ​​ans, un manager indépendant qui a été temporairement embauché pour la Gold Cup de la Concacaf.

La présence (et le contrat) de Lozano devait être de courte durée et se terminer une fois le tournoi terminé, mais comme c’est souvent le cas dans ces relations, des sentiments sérieux peuvent commencer à se développer et entraver les plans initiaux.

Les fans de football mexicains et les médias, notamment, sont rapidement tombés amoureux d’un entraîneur qui a immédiatement excellé à la Gold Cup. Fatigué de voir les approches sans imagination des deux derniers managers – Cocca et Gerardo « Tata » Martino – Le Tri soudainement semblé divertissant et attaquant. Le Mexique était proactif, pas réactif, et n’avait pas peur de faire pression sur ses adversaires.

Avec un moral bas après un manque d’argenterie lors de leurs quatre derniers tournois majeurs, qui comprenaient une sortie lamentable de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, Lozano a ramené l’optimisme avec une course impressionnante à la Gold Cup. Grâce à quatre victoires lors de leurs cinq premiers matches et 12 buts marqués, Le Tri a sprinté vers la finale de dimanche avec un immense élan.

Et avant ce match, la question n’était pas seulement de savoir si le Mexique pouvait regagner le respect régional de la Concacaf avec un trophée indispensable, mais aussi si Lozano devait poursuivre son partenariat avec le Mexique.

Le gestionnaire, à son crédit, est resté concentré sur le court terme, dans un premier temps. « Je suis arrivé pour une Gold Cup, c’est ce que j’ai en tête », a déclaré l’entraîneur après la victoire 3-0 en demi-finale contre la Jamaïque la semaine dernière.

Jaime Lozano pourrait désormais obtenir le poste au Mexique à temps plein. Getty Images

Cette réponse scénarisée était celle que le manager a constamment donnée tout au long du tournoi. Quel que soit le résultat, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de prendre le poste permanent ou de gagner ses patrons à la Fédération mexicaine de football (FMF), Lozano revenait généralement à se concentrer sur le prochain match, les prochains adversaires.

Mais quelque chose a changé lors de la finale de la Gold Cup de dimanche dans un stade SoFi à guichets fermés à Inglewood, en Californie.

Dans une atmosphère de fête qui comptait 72 963 personnes présentes – plus que les 70 048 sur le site l’an dernier pour le Super Bowl LVI – le Mexique allait remporter une victoire 1-0 durement disputée mais bien méritée contre le Panama lors du match de championnat. . Un but en fin de seconde période, marqué par l’attaquant vedette de Feyenoord Santiago Gimenez, a finalement envoyé la foule pro-mexicaine dans une frénésie.

« Aujourd’hui, l’atmosphère était comme une Coupe du monde, ce n’était pas comme une Gold Cup », a déclaré Lozano, rayonnant après la victoire lors de la conférence de presse d’après-match. « La vérité est que cela me remplit de joie, d’excitation. »

Il n’a alors pas pu s’empêcher de partager ses véritables émotions lorsqu’on lui a posé des questions sur son avenir.

« Avec ces résultats, ils ouvrent des opportunités », a fait remarquer Lozano. « Évidemment, j’aimerais être ici, évidemment ce serait un rêve de diriger mon équipe nationale dans une Coupe du monde, et encore plus dans une [2026] Coupe du monde où nous serons l’équipe locale [with the United States and Canada].

« Si c’est mon tour, c’est un rêve, c’est un rêve. Ce que je vis maintenant [as interim] est un rêve. »

Lozano veut clairement quelque chose de plus sérieux et à long terme avec l’équipe nationale, et bien que la FMF puisse penser qu’elle peut trouver quelqu’un de beaucoup plus excitant, la réalité est que leur aventure estivale est idéale.

Comme cela a été documenté depuis son embauche, Lozano a déjà une histoire avec un certain nombre de joueurs de l’équipe nationale mexicaine. Une fois qu’il a mené les U23 du Mexique à une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2020, un solide noyau de 10 joueurs de cette compétition a été impliqué dans le succès de la Gold Cup.

Deux de ces noms, Jorge Sanchez et Carlos Rodriguez, ont salué les efforts de leur manager avant la finale.

« Il a fait les choses de la meilleure manière », a déclaré Sanchez. « C’est un entraîneur qui est très capable, un entraîneur qui rend les choses très simples sur le terrain. Vous savez déjà ce qui va se passer sur le terrain. Je pense que cela vous donne une boîte à outils essentielle. Vous entrez sur le terrain un peu plus confiant , un peu plus calme. Pour moi, c’est la meilleure chose à propos de Jaime. »

« Sur le terrain, vous voyez l’unité dans cette équipe, cette équipe nationale », avait déclaré Rodriguez. « Le staff technique, les joueurs, ça se voit au jour le jour dans les entraînements. »

Santiago Gimenez a marqué le seul but du match à la 88e minute. Matthew Ashton – AMA/Getty Image

Gardez à l’esprit que tous ces progrès et le succès immédiat ont été réalisés en quelques semaines par Lozano. La liste elle-même avait également déjà été choisie avant son arrivée à la Gold Cup. Étant donné le temps de développer son processus et de choisir ses joueurs, il est vraiment excitant de penser aux améliorations tactiques et aux développements qu’il peut apporter.

Cependant, tout dépend de l’engagement éventuel que souhaite le Mexique.

Bien que la direction du FMF soit restée silencieuse sur une décision de gestion depuis Le Tri a levé le trophée, leur dernière déclaration de la semaine dernière indique qu’ils s’adoucissent à l’idée de faire pleinement leur intérim.

« Quoi qu’il arrive dimanche ne déterminera pas l’avenir de Jimmy Lozano », a déclaré le président exécutif de la FMF, Ivar Sisniega, dans une vidéo où il a souligné que le Mexique envisageait des options d’entraînement. « Bien sûr, Jimmy devrait être l’un des candidats. »

Quant à Lozano, si le Mexique n’est pas prêt, il ne manquera pas d’admirateurs qui regarderont sans aucun doute son chemin maintenant après avoir aidé à décrocher la Gold Cup de l’été.

« J’ai signé un contrat pour la Gold Cup, je crois qu’à partir de maintenant je suis libre [to sign with anyone], » il a dit.