Le Mexique capture Ovidio Guzmán, fils d’El Chapo et trafiquant présumé de fentanyl

MEXICO CITY – L’armée mexicaine a capturé jeudi Ovidio Guzmán, un important trafiquant présumé de fentanyl et fils du célèbre caïd Joaquín “El Chapo” Guzmán, quelques jours seulement avant que le président Biden ne fasse sa première visite au Mexique, selon les médias locaux.

L’arrestation à Culiacan est intervenue trois ans après un épisode humiliant au cours duquel l’armée mexicaine a détenu le jeune Guzmán, mais l’a ensuite relâché alors que des hommes armés du cartel de Sinaloa prenaient le contrôle d’une grande partie de la ville. Le président Andrés Manuel López Obrador, qui a pris ses fonctions en 2018 en s’engageant à remplacer la “guerre contre la drogue” par une politique de sécurité plus axée sur les programmes sociaux, a été largement critiqué pour avoir renoncé au trafiquant présumé.

Biden doit arriver au Mexique lundi pour un sommet des trois dirigeants nord-américains. Les autorités américaines sont de plus en plus alarmées par l’afflux de tonnes de fentanyl aux États-Unis en provenance du Mexique. Aux États-Unis, le nombre de décès dus à des surdoses de drogue a dépassé 107 000 en 2021, le plus élevé jamais enregistré. Les deux tiers des décès étaient liés au fentanyl.