Le Mexique bat le Costa Rica 2-0 et se qualifie pour la demi-finale de la Gold Cup de la CONCACAF

Orbelín Pineda a marqué sur un penalty à la 52e minute, Érick Sánchez a ajouté un but à la 87e et le Mexique a battu le Costa Rica 2-0 samedi soir pour atteindre les demi-finales de la Gold Cup de la CONCACAF.

Le Mexique affrontera le Guatemala ou la Jamaïque mercredi à Las Vegas pour une place en finale le 16 juillet à Inglewood, en Californie.

Pineda a inscrit son deuxième but du tournoi et son neuvième en 58 matches internationaux, envoyant son coup de pied à gauche du gardien Kevin Chamorro, qui a réagi dans l’autre sens. Le Mexique a obtenu le penalty de l’arbitre hondurien Saíd Martínez lorsque Kendall Waston a chargé dans le dos d’Henry Martín.

Sánchez est entré à la 84e minute et a marqué son deuxième but international, sur une passe en retrait de Roberto Alvarado.

Lors du premier match, le Panama a battu le Qatar invité 4-0 et s’est qualifié pour une demi-finale contre les États-Unis ou le Canada mercredi à San Diego. Ismael Díaz a réussi un tour du chapeau en un peu plus de neuf minutes de la seconde mi-temps.

Édgar Bárcenas a donné l’avantage au Panama à la 19e et Díaz a ajouté des buts aux 56e, 63e et 65e minutes.

Les États-Unis affronteront le Canada dimanche à Cincinnati dans le deuxième match d’une ouverture en double avec Guatemala-Jamaïque.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de Gold Cup Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore