Le Mexique bat Haïti 3-1 et atteint les quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF

Henry Martín a marqué sur une tête plongeante 44 secondes après le début de la seconde période, et le Mexique a battu Haïti 3-1 jeudi soir pour décrocher une place en quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF.

Martín a dirigé le centre d’Uriel Antuna devant le gardien Alexandre Pierre pour son 11e but international. L’Haïtien Ricardo Adé a donné au Mexique une avance de 2-0 avec un but contre son camp à la 56e lorsqu’il a poussé dans la croix de Jesús Gallardo pour Orbelín Pineda.

Le coûteux but contre son camp de Ricardo Adé aide le Mexique à doubler son avance contre Haïti

Le n ° 87 Haïti a marqué son troisième but en 11 matches contre le Mexique et le premier depuis 1981 lorsque Danley Jean-Jacques a évité Johan Vásquez et dirigé le centre de Derrick Etienne devant Guillermo Ochoa dans le 78e.

Santiago Giménez a inscrit son troisième but international à la 83epoussant dans la croix d’Antuna.

La finition CLINIQUE de Santiago Giménez scelle la victoire 3-1 du Mexique sur Haïti

Le Mexique, numéro 14, qui a débuté par une défaite 4-0 du Honduras, clôturera le groupe B dimanche contre l’invité invité du Qatar à Santa Clara, en Californie. Haïti, qui a commencé par une victoire 2-1 contre le Qatar, affronte le Honduras à Charlotte, en Caroline du Nord.

Dans l’ouverture double, Alberth Elis a marqué 5:45 en six minutes prévues de temps d’arrêt en deuxième mi-temps, donnant au Honduras un match nul 1-1 contre le Qatar. Tameem Mansour a marqué à la septième minute.

Reportage de l’Associated Press.

