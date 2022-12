Le Mexique attire plus de demandeurs d’asile malgré une violence effroyable

TIJUANA, Mexique (AP) – Albert Rivera sait bien à quel point le Mexique peut être dangereux : il porte parfois un gilet pare-balles autour de l’enceinte de bâtiments jaune vif qu’il a construit dans l’un des plus grands refuges pour migrants du pays.

Son téléphone stocke plus de preuves sous la forme de vidéos bouleversantes que les gangs ont envoyées aux migrants pour avertir des conséquences en cas de désobéissance aux demandes. Les images incluent des membres coupés jetés en tas, une tête décapitée jetée dans un baril de liquide fumant et une femme se tortillant pendant que sa tête est sciée.

Mais de l’autre côté de la ville, depuis le refuge Agape Mision Mundial, de nombreux migrants sont reconnaissants d’avoir la chance de s’installer ici. C’est là que le bureau mexicain de l’asile accueille les étrangers qui considèrent la ville frontalière de Tijuana comme un endroit relativement sûr où vivre avec une abondance d’emplois.

Le contraste discordant témoigne du statut conflictuel du Mexique. C’est un pays où la violence et les inégalités poussent de nombreuses personnes à chercher une vie meilleure aux États-Unis. Pour d’autres, il offre une mesure de paix et de prospérité au-delà de ce qui est disponible dans leur pays d’origine.

Un système d’asile sûr et robuste au Mexique atténue la pression sur les États-Unis, qui se tournent davantage vers d’autres gouvernements pour gérer la migration. Une décision de la Cour suprême des États-Unis rendue mardi a maintenu pour l’instant les limites de l’asile en période de pandémie.

Le Mexique était la troisième destination la plus populaire au monde pour les demandeurs d’asile en 2021 après les États-Unis et l’Allemagne, selon les Nations Unies. Il est sur le point de terminer l’année juste en dessous du record absolu de 131 400 demandes d’asile en 2021, menés par les Honduriens, les Cubains et les Haïtiens.

Juan Pablo Sanchez, 24 ans, a suivi d’autres qui ont quitté la Colombie au cours des deux dernières années après avoir connu des difficultés financières en tant qu’organisateur d’événements culturels.

Pour lui, Tijuana est une meilleure option que les États-Unis. Il paie 250 dollars de loyer par mois, bien moins qu’un ami qui paie 1 800 dollars pour un logement similaire dans l’Illinois. Les salaires sont inférieurs au Mexique, mais les emplois sont nombreux, y compris dans les usines de fabrication axées sur l’exportation.

Des dépenses moins élevées signifient plus d’argent pour envoyer sa femme et son beau-fils à Pereira, une ville située dans une région productrice de café des contreforts andins.

“Le fruit (de mon travail) se voit en Colombie”, a-t-il déclaré après avoir conduit une moto qu’il utilise comme messager au bureau d’asile de Tijuana. “Gagner sa vie aux États-Unis est précaire.”

Le Mexique a accordé 61% des demandes d’asile de janvier à novembre, dont au moins 90% d’approbations pour les Honduriens et les Vénézuéliens. Les Cubains et les Haïtiens réussissent beaucoup moins bien.

Le taux de subvention des États-Unis était de 46 % au cours de l’exercice clos le 30 septembre. Ce chiffre est inférieur au taux du Mexique, mais en hausse par rapport à 27 % il y a deux ans, lorsque l’administration de l’ancien président américain Donald Trump a fortement limité l’aide aux victimes de gangs et de violences domestiques. violence, selon les données du Transactional Records Access Clearinghouse de l’Université de Syracuse.

Le Mexique respecte la Déclaration de Carthagène, qui promet un refuge sûr à toute personne menacée par “la violence généralisée, l’agression étrangère, les conflits internes, la violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances qui ont gravement troublé l’ordre public”. Les États-Unis observent une définition plus étroite qui exige qu’une personne ait été ciblée individuellement pour des raisons limitées, comme l’énonce la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.

Les critères relativement généreux du Mexique ont peu de poids dans le refuge de Rivera, où environ 500 invités s’aventurent rarement bien au-delà d’un magasin de quartier. Le pasteur portoricain a grandi à Los Angeles et dirigeait une maison à Tijuana pour récupérer des toxicomanes avant de la convertir en refuge pour migrants en 2018. Il dit que des hommes armés ont fait irruption une fois à l’intérieur à la recherche d’une femme qui se cachait ailleurs.

Maria Rosario Blanco, 41 ans, est venue avec sa sœur et son petit-neveu de 8 ans, qui roulait à l’arrière de la moto de son père dans la capitale hondurienne de Tegucigalpa en 2019 lorsqu’un assaillant a tué son père par balle. Le neveu de Blanco a été tué un an plus tard alors qu’il travaillait dans son salon de coiffure. La famille est finalement partie lorsqu’une inondation a détruit leur maison.

Blanco a déclaré que des gangs menaçaient régulièrement de la tuer ou de la kidnapper même après son déménagement dans une autre partie du Honduras et à Palenque dans le sud du Mexique, une ville connue pour ses ruines mayas. Elle dit qu’elle ne se sentira pas en sécurité avant d’atteindre les États-Unis, où elle espère s’installer dans une banlieue de Chicago avec un homme qu’elle a rencontré à l’église.

“Les gangs sont partout”, a-t-elle dit, décrivant les craintes concernant le Mexique. Elle a dit que les Honduriens sont des cibles faciles pour les assaillants pour leur façon de parler.

Une Mexicaine qui a parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité a déclaré que ses ennuis avaient commencé lorsqu’un frère avait rejoint un gang sous la menace de sa famille, mais qu’ils l’avaient quand même tué. Puis son fils de 15 ans a rejoint le gang pour sauver sa famille. Ils ne savent pas où il se trouve mais ont reçu une photo de lui avec un fusil d’assaut.

“La nouvelle règle est que les gens sont obligés de rejoindre” le gang, a-t-elle déclaré. « Si vous refusez, ce n’est pas grave. Ils vous tuent de toute façon.

Le gang a incendié leur maison dans un petit village de l’État de Michoacán, volé leurs terres agricoles et menacé de tuer toute la famille si son mari et son fils de 12 ans ne se joignaient pas. Ils espèrent une dérogation à l’interdiction d’asile aux États-Unis, qui a été maintenue au moins quelques mois en vertu de la décision 5-4 de la Cour suprême de mardi. Les juges entendront les arguments en février sur la soi-disant autorité du titre 42, qui restera en vigueur jusqu’à ce qu’ils décident de l’affaire.

En vertu du titre 42, les migrants se sont vu refuser une chance d’asile 2,5 millions de fois depuis mars 2020 au motif d’empêcher la propagation du COVID-19. Certaines exceptions sont faites ceux qui sont jugés particulièrement vulnérables au Mexique.

Alors que le titre 42 était sur le point de se terminer, certains défenseurs s’attendaient à ce que l’administration Biden relance une politique Trump – temporairement bloquée devant les tribunaux – qui refusait l’asile aux non-Mexicains s’ils ne faisaient pas d’abord la demande dans un pays qu’ils traversaient, comme le Mexique.

Maureen Meyer, vice-présidente des programmes du Bureau de Washington pour l’Amérique latine, a déclaré que le Mexique pourrait accepter des mesures moins sévères, comme une application plus stricte à l’intérieur de ses propres frontières ou l’admission de migrants à qui l’on ordonne de quitter les États-Unis. En vertu du titre 42, le Mexique a repris des migrants du Honduras, du Guatemala, d’El Salvador et, plus récemment, du Venezuela, ainsi que des personnes du Mexique.

Alors que certains demandeurs d’asile au Mexique obtiennent des permis pour voyager à l’intérieur du pays, ils doivent généralement rester dans l’État où ils postulent, a déclaré Meyer. Sept candidats sur dix postulent dans l’État du Chiapas, à la frontière du Guatemala, où les emplois sont rares.

Les emplois sont nombreux à Tijuana, mais le bureau de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés de la ville est relativement petit. Un Vénézuélien qui s’est rendu au bureau après avoir été expulsé des États-Unis en vertu du titre 42 a déclaré que le Mexique était “10 fois mieux” que chez lui.

Les migrants arrivent fatigués, a déclaré Efrén González, directeur du bureau de la commission à Tijuana. “Ils s’arrêtent et planifient leurs prochaines étapes, et je pense que Tijuana est un bon endroit pour le faire.”

Elliot Spagat, Associated Press