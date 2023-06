Le Mexique arrête un ancien responsable de la disparition de 43 étudiants en 2014 et inculpe 8 soldats

MEXICO CITY (AP) – Le Mexique a annoncé lundi avoir arrêté l’ancien chef d’une unité fédérale anti-enlèvements en lien avec la disparition de 43 étudiants en 2014.

Gualberto Ramírez était à la tête de l’unité anti-kidnapping du bureau du procureur général lorsque les étudiants du collège des enseignants d’Ayotzinapa, dans le sud du Mexique, ont disparu.

Le secrétaire adjoint à l’Intérieur, Alejandro Encinas, a écrit que Ramírez fait face à des accusations de disparition, de torture et de complot pour l’enquête bâclée sur les enlèvements, qui sont définis comme des « disparitions » en vertu de la loi mexicaine car seuls les restes de trois des victimes ont été identifiés.

Les forces de sécurité ont enlevé les étudiants dans des bus de la ville d’Iguala le 26 septembre 2014 et les ont remis à un gang de trafiquants de drogue local, qui les a apparemment tués et brûlés.

Encinas a également écrit sur son compte Twitter que huit soldats détenus dans l’affaire la semaine dernière ont été accusés de disparition par des procureurs civils. Les soldats sont détenus dans une prison militaire, et pourraient y continuer.

Des révélations récentes impliquent l’armée dans les disparitions, mais le motif de l’enlèvement des étudiants reste incertain, bien qu’il y ait de plus en plus de preuves qu’il pourrait s’agir d’une collusion policière et militaire avec des trafiquants de drogue.

Les enquêtes initiales sur les auteurs présumés ont été tellement bâclées par la torture, la mauvaise gestion des preuves, la coercition et les aveux forcés que bon nombre des accusations portées contre les suspects ont ensuite été rejetées.

The Associated Press