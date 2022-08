Le Mexique arrête un ancien procureur général pour une affaire d’étudiant disparu | Nouvelles du monde

Un ancien procureur général mexicain a été arrêté et des mandats ont été émis contre 83 soldats et officiers de l’armée pour la disparition notoire de 43 étudiants en 2014.

Jesús Murillo a été arrêté à son domicile de Mexico pour disparition forcée, torture et entrave à la justice dans l’enlèvement et la disparition des élèves-enseignants dans l’État de Guerrero, dans le sud-ouest du pays.

Le bureau du procureur général a également publié 83 autres ordres d’arrestation pour des soldats, des policiers, des responsables de Guerrero et des membres de gangs en relation avec l’affaire.

Murillo a été procureur général de 2012 à 2015 sous le président de l’époque, Enrique Peña Nieto, au cours de laquelle il a supervisé l’enquête très critiquée sur la disparition, le 26 septembre 2014, d’étudiants du Collège des enseignants ruraux d’Ayotzinapa.

Les restes de seulement trois étudiants ont été retrouvés et identifiés, l’affaire hantant le Mexique depuis.

Murillo a annoncé en 2014 que les étudiants avaient été tués et brûlés dans une décharge par un gang de la drogue, mais l’enquête aurait eu recours à la torture, à des arrestations inappropriées et à une mauvaise gestion des preuves, ce qui a permis à la plupart des suspects de se libérer.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a pris ses fonctions en 2018 et s’est engagé à clarifier ce qui s’était passé. Son administration a tenté d’arrêter un autre ancien haut responsable, Tomas Zeron, depuis 2020, notamment en demandant à Israël de l’extrader l’année dernière.

Le bureau du procureur général a déclaré que Murillo avait coopéré “sans résistance”.

Cela survient un jour après que le haut responsable mexicain des droits de l’homme, Alejandro Encinas, a qualifié la disparition de “crime d’État” avec la participation de responsables locaux, étatiques et fédéraux.

“Que s’est-il passé? Une disparition forcée des garçons cette nuit-là par les autorités gouvernementales et des groupes criminels”, a déclaré M. Encinas lors d’une conférence de presse.

M. Encinas a déclaré que les plus hauts niveaux de l’administration de M. Peña Nieto avaient orchestré la dissimulation, notamment en modifiant les scènes de crime et en masquant les liens entre les autorités et les criminels.

Murillo a repris l’affaire en 2014 et a qualifié les conclusions du gouvernement de “vérité historique”.

Selon cette version, un gang de trafiquants de drogue local a pris les étudiants pour des membres d’un groupe rival avant de les tuer, d’incinérer leurs corps dans une décharge, puis de jeter les restes dans une rivière.

Cependant, un panel d’experts internationaux a fait des trous dans le récit et les Nations Unies ont dénoncé les détentions arbitraires et la torture au cours de l’enquête.

L’expression « vérité historique » est devenue synonyme de perception de corruption et d’impunité sous M. Peña Nieto.

L’avocat des parents des étudiants d’Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, a appelé le gouvernement à procéder à davantage d’arrestations.

“Il reste encore beaucoup à faire avant que nous puissions penser que cette affaire a été résolue”, a déclaré M. Rosales à la télévision mexicaine.