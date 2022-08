Le Mexique arrête le procureur général dans les disparitions d’étudiants d’Ayotzinapa

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Les autorités mexicaines ont arrêté vendredi l’ancien procureur général du pays et l’ont accusé de torture et de disparition forcée lors de l’enlèvement massif de 43 étudiants en 2014, alors que le gouvernement a pris la décision la plus audacieuse à ce jour pour résoudre l’un des plus graves scandales des droits de l’homme en Ces dernières décennies.

L’arrestation a stupéfié les Mexicains, après huit ans d’enquêtes lentes et ce que les enquêteurs ont appelé une dissimulation sous l’ancien président, Enrique Peña Nieto. Jeudi, le porte-parole du gouvernement sur l’affaire, Alejandro Encinas, a qualifié les disparitions de “crime d’État” impliquant la police, les forces armées et des responsables civils, en plus d’un gang de trafiquants de drogue basé dans l’État de Guerrero.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées dans cette affaire, y compris des policiers et des membres présumés de gangs, et beaucoup ont ensuite été relâchées faute de preuves ou de signes indiquant qu’elles ont été torturées. Mais Jesús Murillo Karam, l’ancien procureur général arrêté vendredi, était l’ancien responsable le plus haut gradé à être inculpé. Les politiciens mexicains de haut rang ont historiquement joui de l’impunité alors même que des allégations de corruption ont circulé autour du gouvernement.

Murillo Karam n’a pas immédiatement prononcé de plaidoyer et il n’a pas été possible de localiser son avocat.

La recherche des disparus révèle les secrets les plus sombres du Mexique

L’arrestation “est un signe clair de l’intérêt du bureau du procureur national à enquêter pleinement sur l’entrave à la justice et les violations des droits de l’homme qui se sont produites” dans l’affaire “et à tenir les responsables à tous les niveaux responsables de leurs actions illégales”, a déclaré Maureen Meyer, vice-présidente. président des programmes au Bureau de Washington pour l’Amérique latine.

Pourtant, certains analystes se sont demandé si le système judiciaire mexicain faible et inefficace pouvait réussir à obtenir des condamnations pour ce crime complexe. Alejandro Hope, un analyste de la sécurité, a tweeté que l’affaire pourrait se transformer en “un long va-et-vient, dans lequel les deux parties finissent par plaider l’enquête et il n’y a jamais rien qui ressemble à la justice”.

Les 43 étudiants de l’université rurale d’Ayotzinapa ont été vus pour la dernière fois entre les mains de la police locale dans la ville méridionale d’Iguala le 26 septembre 2014. Les étudiants avaient réquisitionné plusieurs bus pour se rendre à un rassemblement de protestation, suivant une coutume locale. Mais cette nuit-là, la police et d’autres hommes armés ont attaqué les véhicules. Murillo Karam, qui était en charge de l’enquête initiale, a déclaré en 2015 que la police avait remis les étudiants à un gang de la drogue, Guerreros Unidos, qui avait brûlé leurs corps dans une décharge de la ville voisine de Cocula.

Des experts juridiques et médico-légaux internationaux ont contesté ce récit, tout comme le bureau du procureur général et un commission vérité et justice créé par l’actuel président, Andrés Manuel Lopez Obrador. Encinas a déclaré jeudi que les étudiants avaient probablement involontairement volé un bus chargé de drogue ou d’argent qui faisait partie du système de messagerie du gang pour l’envoi de stupéfiants aux États-Unis. L’armée et la police fédérale et d’État n’ont pris aucune mesure pour arrêter l’enlèvement de masse, a-t-il dit – même s’ils en étaient conscients grâce aux systèmes de surveillance et à un espion de l’armée qui avait infiltré le groupe d’étudiants.

“Les autorités fédérales et étatiques au plus haut niveau ont été indifférentes et négligentes”, a déclaré Encinas, le sous-secrétaire aux droits de l’homme, lors de sa conférence de presse de jeudi. dissimulation, comme l’armée. Il a cependant dit qu’il n’y avait aucune preuve indiquant l’implication de Peña Nieto.

Un avocat s’est battu pour la justice après un massacre mexicain. Ensuite, le gouvernement a fait d’elle une suspecte.

L’affaire Ayotzinapa a suscité une condamnation mondiale et déclenché des manifestations de masse au Mexique. Il a attiré l’attention sur la crise naissante des disparus, dont le nombre a maintenant grimpé à plus de 100 000. La plupart ont disparu depuis que le président Felipe Calderón a déclaré la guerre aux cartels de la drogue en 2006. L’armée, les gangs criminels et les agents de sécurité corrompus travaillant pour les trafiquants ont tous joué un rôle, selon les autorités.

Murillo Karam, membre du Parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir depuis longtemps, a été arrêté vendredi devant son domicile sans résistance, ont annoncé les autorités.

Lopez Obrador a pris ses fonctions en s’engageant à résoudre l’affaire, mais il n’y a eu aucune condamnation. Les restes de trois des étudiants ont été retrouvés et identifiés, et Encinas a déclaré que les autres seraient morts.