Le Mexique arrête le général José Rodríguez Pérez à Ayotzinapa des étudiants disparus

MEXICO CITY – Le Mexique a arrêté un général de l’armée accusé d’être impliqué dans la mort des 43 étudiants qui ont disparu alors qu’ils se rendaient à une manifestation en 2014, ont annoncé les autorités, un crime qui a choqué le pays mais qui reste non résolu.

Rodríguez Pérez est l’officier militaire le plus haut gradé arrêté dans cette affaire. Des mandats pour trois autres ont également été émis cette semaine, selon le vice-ministre mexicain de la Sécurité. Deux d’entre eux ont été arrêtés ; on reste un fugitif.

Six des étudiants disparus « ont été remis au colonel », a déclaré Alejandro Encinas, sous-secrétaire mexicain aux droits de l’homme, lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Encinas a déclaré que les six avaient été “tués et ont disparu sur ordre du colonel, prétendument le colonel de l’époque José Rodríguez Pérez”.

Les forces de l’ordre locales les ont forcés à descendre des véhicules. On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite, mais Encinas a déclaré que les responsables de l’État et du gouvernement fédéral avaient négligé d’arrêter l’enlèvement et de sauver les étudiants, bien qu’ils auraient pu le faire.