Le Mexique arrête le fils du baron de la drogue “El Chapo” avant la visite de Biden

MEXICO CITY (AP) – Les forces de sécurité mexicaines ont capturé Ovidio Guzmán, un trafiquant de drogue présumé recherché par les États-Unis et l’un des fils de l’ancien patron du cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, lors d’une opération avant l’aube jeudi qui a déclenché des fusillades et des barrages routiers à travers la capitale de l’État occidental.

Le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a déclaré que le personnel de l’armée et de la garde nationale avait capturé un fils d'”El Chapo”. Sandoval l’a identifié uniquement comme Ovidio, conformément à la politique gouvernementale.

Ovidio Guzmán, surnommé “la souris”, n’était pas l’un des fils les plus connus d’El Chapo jusqu’à une opération avortée pour le capturer il y a trois ans. Cette tentative a également déclenché des violences à Culiacan qui ont finalement conduit le président Andrés Manuel López Obrador à ordonner à l’armée de le laisser partir.

La capture très médiatisée de jeudi intervient quelques jours seulement avant que López Obrador n’accueille le président américain Joe Biden pour des entretiens bilatéraux suivis de leur sommet des dirigeants nord-américains avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le trafic de drogue, avec l’immigration, devrait être un sujet de discussion majeur.

“Il s’agit d’un coup dur pour le cartel de Sinaloa et d’une victoire majeure pour l’État de droit. Cela n’empêchera cependant pas le flux de drogue vers les États-Unis. Espérons que le Mexique l’extradera vers les États-Unis », a déclaré jeudi Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la DEA.

Vigil a déclaré qu’Ovidio Guzmán était impliqué dans toutes les activités du cartel, en particulier la production de fentanyl. Un acte d’accusation fédéral de 2018 à Washington, DC, a accusé le jeune Guzmán d’avoir conspiré pour distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana aux États-Unis.

Le CDC a déclaré en juillet dernier que plus de 107 000 Américains étaient morts d’une surdose de drogue au cours de l’année se terminant en janvier 2022, la plupart d’entre eux impliquant des opioïdes, notamment du fentanyl fabriqué illégalement.

L’approche de López Obrador en matière de sécurité a renversé des années de ce que l’on appelait la stratégie pivot consistant à éliminer les chefs de cartel, ce qui a conduit à la fragmentation de grands cartels et à des batailles sanglantes pour la domination. López Obrador a mis toute sa confiance dans l’armée, dissolvant la police fédérale corrompue et créant la Garde nationale sous commandement militaire.

La capture est le résultat de six mois de reconnaissance et de surveillance sur le territoire du cartel, puis d’une action rapide jeudi, a déclaré Sandoval. Les troupes de la Garde nationale ont repéré des SUV, certains avec une armure artisanale, et se sont immédiatement coordonnés avec l’armée alors qu’ils établissaient un périmètre autour des véhicules suspects et forçaient les occupants à être fouillés.

Les forces de sécurité ont alors essuyé des tirs, mais ont pu prendre le contrôle de la situation et identifier Guzmán parmi les personnes présentes et en possession d’armes à feu, a déclaré Sandoval.

Les membres du cartel ont mis en place 19 barrages routiers, y compris à l’aéroport de Culiacan et à l’extérieur de la base militaire locale, ainsi que tous les points d’accès à la ville de Culiacan, a déclaré Sandoval, mais l’armée de l’air a pu transporter Guzmán à Mexico malgré leurs efforts, et il a été emmené dans les bureaux du procureur spécial du crime organisé du procureur général.

Sandoval a déclaré que Guzmán était le chef d’une faction de Sinaloa qu’il appelait “los menores” ou “les juniors”, également connus sous le nom de “los Chapitos”, pour les fils d’El Chapo.

D’autres “petits Chapos” incluent deux de ses frères – Iván Archivaldo Guzmán et Jesús Alfredo Guzmán – qui auraient dirigé des opérations de cartel avec Ismael “El Mayo” Zambada.

Les Chapitos ont pris un plus grand contrôle sur le cartel parce que Zambada était en mauvaise santé et isolé dans les montagnes, a déclaré Vigil. “Les Chapitos savent que si el Mayo meurt, (le cartel) va se briser s’ils n’ont pas le contrôle.”

“Il sera très important que les États-Unis demandent rapidement l’extradition d’Ovidio et que le Mexique le fasse”, a déclaré Vigil.

Les enquêtes sur la sécurité intérieure des États-Unis avaient affiché une récompense de 5 millions de dollars pour les informations menant à l’arrestation et / ou à la condamnation de Guzmán au début de l’année dernière.

Les membres présumés du cartel ont répondu à l’opération de jeudi en détournant des résidents de Culiacan et en incendiant des véhicules dans le bastion du cartel. Les autorités locales et étatiques ont averti tout le monde de rester à l’intérieur.

Des coups de feu intermittents se sont poursuivis dans l’après-midi de jeudi à Culiacan alors que les forces de sécurité mexicaines continuaient de se heurter à des hommes armés du cartel et que peu de personnes s’aventuraient à l’extérieur. Les aéroports là-bas et dans plusieurs autres villes de Sinaloa sont restés fermés.

La compagnie aérienne Aeromexico a déclaré dans un communiqué que l’un de ses avions avait été touché par une balle jeudi matin alors qu’il se préparait au décollage. Une vidéo de passagers publiée en ligne montrait des gens recroquevillés sur le sol de l’avion. La compagnie a déclaré que les passagers et l’équipage étaient en sécurité.

Plus tard, l’Agence de l’aviation civile du Mexique a déclaré dans un communiqué qu’un avion de l’armée de l’air à Culiacan avait également été touché par des coups de feu. En plus de l’aéroport de Culiacan, l’agence a déclaré que les aéroports de Los Mochis et Mazatlan ont également été fermés et que tous les vols ont été annulés pour des raisons de sécurité.

David Téllez était à bord de ce vol avec sa femme et ses enfants, se préparant à retourner à Mexico après avoir rendu visite à sa belle-famille.

Leur avion attendait sa chance de décoller lorsque deux gros avions militaires transportant du personnel ont atterri ainsi que trois ou quatre hélicoptères militaires. Marines et soldats déployés le long du périmètre de la piste.

Alors que le vol commercial se préparait enfin à accélérer, Téllez entendit des coups de feu au loin. En 15 secondes, les sons étaient soudainement plus intenses. “Nous avons entendu des coups de feu et nous nous sommes jetés au sol”, a-t-il déclaré.

Il ne savait pas que l’avion avait été touché jusqu’à ce qu’un agent de bord le lui dise. L’avion est rapidement revenu au terminal et ils ont été bousculés dans une pièce. Tard jeudi après-midi, ils étaient toujours à l’aéroport, ne sachant pas quand ils pourraient retourner à Mexico.

Ailleurs à Culiacan, le journaliste local Marcos Vizcarra s’était réfugié dans un hôtel après que des hommes armés aient volé sa voiture.

Puis il a expliqué via Twitter que des hommes armés étaient entrés dans l’hôtel où il s’était réfugié “et menacent les clients de leur donner leurs clés de voiture”.

Plus tard, Vizcarra a rapporté qu’ils avaient pris son téléphone, mais qu’il était rentré chez lui en toute sécurité.

De telles tentatives de semer le chaos viennent souvent en réponse aux arrestations de personnalités importantes du cartel au Mexique. L’un des plus notoires est survenu lorsque les forces de sécurité fédérales ont acculé Ovidio Guzmán en octobre 2019, pour le laisser s’échapper après que des hommes armés ont tiré sur la ville avec des armes de grande puissance.

López Obrador a déclaré à l’époque qu’il avait pris la décision d’éviter la perte de vie.

López Obrador est entré en fonction en critiquant fortement le bilan de la guerre contre la drogue de ses prédécesseurs. Il a adopté l’expression « des câlins, pas des balles » pour décrire son approche de la violence chronique au Mexique, qui se concentrerait sur des programmes sociaux visant à affaiblir l’attrait du crime organisé.

Mais quatre ans après le début de son mandat de six ans, le nombre de morts reste élevé.

En juillet, le Mexique a capturé Rafael Caro Quintero, autrefois l’un des parrains du trafic de drogue et l’homme présumé responsable du meurtre d’un agent de la DEA il y a plus de trois décennies, quelques jours seulement après que López Obrador a rencontré Biden à la Maison Blanche.

À l’époque, la capture était considérée comme un signal que le Mexique pourrait être disposé à s’en prendre à nouveau aux chefs de cartel de haut niveau, ce que López Obrador avait détesté faire.

La rédactrice d’Associated Press Fabiola Sánchez a contribué à ce rapport.

María Verza et Christopher Sherman, The Associated Press