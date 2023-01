Le Mexique arrête le fils d'”El Chapo”

MEXICO –

Les forces de sécurité mexicaines ont capturé Ovidio Guzman, un trafiquant de drogue présumé recherché par les États-Unis et l’un des fils de l’ancien patron du cartel de Sinaloa Joaquin “El Chapo” Guzman, jeudi lors d’une opération avant l’aube qui a déclenché des fusillades et des barrages routiers à travers l’État occidental. Capitale.

Le secrétaire à la Défense, Luis Cresencio Sandoval, a déclaré que le personnel de l’armée et de la garde nationale avait capturé un fils d'”El Chapo”. Sandoval l’a identifié uniquement comme Ovidio, conformément à la politique gouvernementale.

Ovidio Guzman n’était pas l’un des fils les plus connus d’El Chapo jusqu’à une opération avortée pour le capturer il y a trois ans. Cette tentative a également déclenché des violences à Culiacan qui ont finalement conduit le président Andres Manuel Lopez Obrador à ordonner à l’armée de le laisser partir.

Cette fois, les responsables locaux et étatiques de Sinaloa ont averti les habitants de rester à l’intérieur, suspendu les activités du gouvernement local et fermé les écoles. L’armée mexicaine a fermé l’aéroport de Culiacan au milieu des coups de feu.

La capture de haut niveau intervient quelques jours seulement avant que Lopez Obrador n’accueille le président américain Joe Biden pour des entretiens bilatéraux suivis d’un sommet des dirigeants nord-américains avec Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le trafic de drogue, ainsi que l’immigration, devraient être un sujet de discussion majeur pour les dirigeants.

La stratégie de sécurité de Lopez Obrador a renversé des années de ce qui est devenu la stratégie de cheville ouvrière consistant à éliminer les chefs de cartel. En fin de compte, cela avait conduit à la fragmentation de grands cartels et à des batailles sanglantes pour la domination. Lopez Obrador a mis toute sa confiance dans l’armée, dissolvant la police fédérale corrompue et créant la garde nationale sous commandement militaire.

“C’est un coup dur pour le cartel de Sinaloa et une victoire majeure pour l’État de droit. Cela n’empêchera cependant pas le flux de drogue vers les États-Unis. Espérons que le Mexique l’extradera vers les États-Unis”, a déclaré Mike Vigil, ancien de la DEA. chef des opérations internationales, a déclaré jeudi.

Ovidio n’est pas l’un des fils les plus connus du baron de la drogue. Ivan Archivaldo Guzman et Jesus Alfredo Guzman sont connus sous le nom de “Los Chapitos” ou “les petits Chapos” et seraient à la tête du cartel de leur père avec Ismael “El Mayo” Zambada.

Les Chapitos ont pris un plus grand contrôle sur le cartel parce que Zambada était en mauvaise santé et isolé dans les montagnes, a déclaré Vigil. “Les Chapitos savent que si el Mayo meurt, (le cartel) va se briser s’ils n’ont pas le contrôle.”

“Il sera très important que les États-Unis demandent rapidement l’extradition d’Ovidio et que le Mexique le fasse”, a déclaré Vigil.

Les membres présumés du cartel ont répondu à l’opération de jeudi en détournant des résidents de Culiacan et en incendiant des véhicules dans le bastion du cartel. Les autorités locales et étatiques ont averti tout le monde de rester à l’intérieur.

De telles tentatives de semer le chaos viennent souvent en réponse aux arrestations de personnalités importantes du cartel au Mexique. L’un des plus notoires est survenu lorsque les forces de sécurité fédérales ont capturé Ovidio Guzman en octobre 2019, pour le laisser s’échapper après que des hommes armés ont tiré sur la ville avec des armes de grande puissance.

Lopez Obrador a déclaré à l’époque qu’il avait pris la décision d’éviter la mort, même si un Américain demandait l’extradition d’Ovidio Guzman pour trafic de drogue. Un acte d’accusation fédéral de 2018 à Washington, DC, l’a accusé de complot en vue de distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana aux États-Unis.

La débâcle de 2019 a été un œil au beurre noir pour l’administration de Lopez Obrador qui a soulevé encore plus de questions sur l’engagement du Mexique à lutter contre les puissants cartels de la drogue du pays.

Lopez Obrador est entré en fonction en critiquant fortement le bilan de la guerre contre la drogue de ses prédécesseurs. Il a adopté l’expression « des câlins, pas des balles » pour décrire son approche de la violence chronique au Mexique, qui se concentrerait sur des programmes sociaux visant à affaiblir l’attrait du crime organisé.

Mais quatre ans après le début de son mandat de six ans, le nombre de morts reste élevé.

Le gouverneur de Sinaloa, Ruben Rocha, a déclaré jeudi sur Twitter que l’opération avait eu lieu dans une zone au nord de la capitale appelée Jesus Maria et avait provoqué “des événements violents dans la capitale et dans d’autres parties de l’État”. Des proches d’Ovidio Guzman sont connus pour y vivre, selon le média local Riodoce, qui a signalé des dizaines de barrages routiers à travers la ville.