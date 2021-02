Le Mexique a subi des niveaux records de violence ces dernières années, avec plus de 30 000 personnes tuées l’an dernier seulement. Le président Andrés Manuel López Obrador a fait campagne sur une promesse d’étancher l’effusion de sang avec «des câlins, pas des balles», mais n’a jusqu’à présent pas été en mesure de faire une brèche significative dans le carnage.

Les meurtres du mois dernier à Tamaulipas étaient «totalement inacceptables», a déclaré la ministre de l’Intérieur, Olga Sánchez Cordero, lors d’une conférence de presse matinale mercredi, ajoutant que toute plainte d’abus de la part de la police mexicaine devrait faire l’objet d’une enquête approfondie. Les migrants «sont harcelés», a-t-elle ajouté, et «de nombreuses femmes ont été maltraitées et violées».

Les 12 policiers, qui font partie des forces de police de Tamaulipas, un État situé le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ont été arrêtés mardi et accusés d’homicide, d’abus de pouvoir et de fourniture de fausses informations, ont indiqué les autorités.

MEXIQUE – Les autorités mexicaines ont arrêté une douzaine de policiers pour le massacre de 19 personnes, dont plusieurs migrants, un incident dont le ministre de l’Intérieur du pays a déclaré mercredi qu’il faisait partie d’un schéma plus large de maltraitance des migrants aux mains d’agents du gouvernement.

Les exécutions extrajudiciaires, la torture et les abus de la part de la police ne sont guère rares: en 2014, un groupe de 43 étudiants a disparu de la ville d’Iguala dans l’État de Guerrero, la police et l’armée étant impliquées dans le crime toujours non résolu.

Les migrants sont régulièrement pris dans l’effusion de sang lorsqu’ils traversent le pays, confrontés à des abus de la part de gangs criminels et de fonctionnaires corrompus qui travaillent souvent en tandem avec les gangs, mais qui ne sont presque jamais tenus de rendre des comptes.

L’arrestation d’agents du gouvernement pour ce dernier massacre a provoqué une onde de choc dans tout le pays, l’une des rares fois où la police locale a été accusée d’un crime aussi horrible.

«Il y a toujours eu des soupçons et des déclarations de la part des migrants concernant les abus commis par certains agents des forces de l’ordre, mais jamais les preuves n’ont été aussi solides», a déclaré José Carmona Flores, ancien fonctionnaire du gouvernement et président du Conseil national des législateurs et des dirigeants migrants. , un groupe de défense local.