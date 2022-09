Le Mexique arrête 3 soldats pour des liens avec l’affaire des étudiants disparus

Le rapport avait qualifié les disparitions de “crime d’État”, soulignant que les autorités avaient surveillé de près les étudiants de l’école des enseignants d’Ayotzinapa depuis le moment où ils avaient quitté leur campus jusqu’à leur enlèvement par la police locale dans la ville d’Iguala cette nuit-là. Un soldat qui s’était infiltré dans l’école faisait partie des élèves enlevés, et Encinas a affirmé que l’armée n’avait pas suivi ses propres protocoles et tenté de le sauver.

“Il existe également des informations corroborées par des appels téléphoniques d’urgence 089 où prétendument six des 43 étudiants disparus ont été détenus pendant plusieurs jours et vivants dans ce qu’ils appellent l’ancien entrepôt et de là ont été remis au colonel”, a déclaré Encinas. « Apparemment, les six étudiants étaient en vie jusqu’à quatre jours après les événements et ont été tués et ont disparu sur ordre du colonel, prétendument le colonel José Rodríguez Pérez.