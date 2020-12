La nouvelle législation réglemente les activités des agents étrangers, les obligeant à partager des informations avec le gouvernement mexicain et levant leur immunité diplomatique. Il faudrait également que les responsables mexicains obtiennent la permission d’un groupe de sécurité avant de rencontrer des agents étrangers et qu’ils fassent rapport aux ministères des affaires étrangères et de la sécurité publique de ce qui a été discuté.

Bien que la législation ne désigne pas les États-Unis par leur nom, les responsables américains y voient un reproche clair après des décennies de coopération étroite sur le trafic de drogue.

Le procureur général William P. Barr a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que la législation rendrait «la coopération entre nos pays plus difficile».

Un haut responsable de l’application de la loi américain qui a passé une grande partie de sa carrière à travailler sur des affaires impliquant le Mexique a déclaré mardi que la législation pourrait pratiquement paralyser les enquêtes américaines au Mexique. L’officier, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et a donc parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que la violence et le flux de drogue vers le nord vers les États-Unis pourraient augmenter en conséquence.

Mais les experts en sécurité au Mexique ont déclaré que le projet de loi était davantage un effort symbolique pour réaffirmer la souveraineté mexicaine avant que le président élu Joseph R. Biden Jr. ne prenne ses fonctions. M. López Obrador n’a officiellement félicité M. Biden que mardi, devenant l’un des derniers dirigeants mondiaux à le faire.