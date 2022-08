Le Mexique appelle à une trêve mondiale de cinq ans

Une période de paix permettrait aux nations de promouvoir le développement économique, dit le président

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a exhorté jeudi la communauté internationale à accepter une trêve de cinq ans au milieu du conflit ukrainien et de l’impasse sur Taïwan.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au Palais national de Mexico, le président a déclaré que les tensions géopolitiques entre la Chine, Taïwan et les États-Unis nuisent au monde, qui est sous le choc d’une inflation record et de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

“Les nations peuvent convenir d’une trêve d’au moins cinq ans pour pouvoir faire face à la crise qui touche les peuples. Une trêve qui met fin à la guerre, à la confrontation et aux provocations,” il a dit. “Une fois les combats arrêtés, laissez les choses en l’état, en particulier la guerre entre la Russie et l’Ukraine.”

Lire la suite Les États-Unis attisent “artificiellement” les tensions (Kremlin)

Interrogé sur la position du Mexique sur la question de Taiwan, Lopez Obrador a déclaré que le dialogue devrait primer sur la confrontation, ajoutant que les pays devraient mettre fin aux guerres commerciales et utiliser le cadre de l’ONU pour surveiller les engagements pertinents.

Pendant la trêve, a-t-il dit, les nations pourraient travailler ensemble pour aider les pauvres et promouvoir le développement économique. “NON aux provocations, NON à la guerre. Nous ne voulons pas d’hégémonies dans le monde. Ce n’est pas trop demander aux États-Unis, à la Russie et à la Chine d’accepter cette proposition, qui pourrait être soulevée à l’ONU,” il a noté.

Le président a ajouté que «il ne s’agit pas de bons et de méchants,” mais de placer les intérêts des gens ordinaires au-dessus de ceux des gouvernements et des groupes économiques. “Bien que cela semble utopique, c’est ce qu’il faut. Il n’y a pas d’autre moyen.”

Les remarques du président mexicain ont été faites à la suite de la visite à Taiwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Le voyage du haut responsable américain sur l’île autonome a suscité de vives protestations de la part de Pékin, qui estime que de tels actes de la part de Washington violent l’intégrité territoriale de la Chine.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les États-Unis sont «saper continuellement la souveraineté de la Chine, émasculer la politique d’une seule Chine et même tenter délibérément de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan.”

Cette déclaration a été reprise par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré «les tensions autour de Taïwan ont été artificiellement provoquées” par Pelosi “inutile” visite. Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, le voyage risquait «saper la stabilité et la sécurité régionales.”