Le Mexique affrontera les États-Unis en finale de la Gold Cup après avoir surmonté le chagrin d’amour, chante un retard pour battre le Canada

Cela faisait 21 ans que le Mexique n’avait pas affronté le Canada en huitièmes de finale de la Gold Cup. En 2000, le Mexique a perdu 2-1 après un but en or marqué par Richard Hastings qui a ouvert la voie au premier (et unique) titre du Canada en Gold Cup à ce jour.

El Tri était déterminé à ne pas répéter l’histoire, mais avait besoin d’un but à la 98e minute de l’un de ses vétérans les plus expérimentés, le milieu de terrain Hector Herrera, pour repousser une équipe canadienne difficile qui a mis à l’épreuve le courage des champions en titre de la Gold Cup.

Lors d’une nuit chargée d’émotions qui a vu plusieurs morceaux entre les joueurs des deux côtés, les fans ont à nouveau chanté un chant anti-gay qui a provoqué un arrêt du jeu, et le milieu de terrain mexicain Jonathan dos Santos a commencé malgré l’annonce de la mort de son père peu de temps avant le coup d’envoi, El Tri est passé à son record de 10e finale de la Gold Cup avec une victoire 2-1.

Après le décès de son père Geraldo Francisco dos Santos (mieux connu sous le nom de Zizinho) jeudi après-midi, Dos Santos a choisi de jouer et a été utilisé pendant 60 minutes avant d’être remplacé par Erick Gutierrez. « Zizinho était une personne formidable », a déclaré le défenseur Hector Moreno après le match. « J’espère que sa famille va bien, et d’ici, nous envoyons nos plus sincères condoléances. »

Lorsqu’Orbelin Pineda a inscrit un penalty devant Maxime Crepeau en première mi-temps pour ouvrir le score, l’équipe mexicaine a embrassé Dos Santos en reconnaissance de son chagrin d’amour. Pendant de longues périodes de l’affrontement en demi-finale, il semblait que toute l’équipe – pas seulement Dos Santos – jouait avec le cœur sur sa manche.

Après avoir écrasé ses adversaires dès le début avec une attaque offensive similaire à celle qu’il avait battue contre le Honduras lors du match précédent, le Mexique était sous pression alors que les Canadiens ont trouvé des moyens d’utiliser leur agressivité contre eux, pour finalement percer avec un superbe but de Tajon Buchanan sur un contre. -attaque à la 57e minute.

« Je pense que vous voyez ce courage canadien, cette résilience canadienne », a déclaré le manager du Canada John Herdman lors de la conférence de presse d’après-match. « Nous pouvons jouer et affronter les meilleurs de la CONCACAF. »

Le but de Buchanan était le premier accordé par la défense mexicaine lors de la Gold Cup, mettant fin à une séquence de 417 minutes sans encaisser. Bien qu’il s’est emparé du match au début de la deuxième demie, le Canada a failli se remettre en cause avec une blessure auto-infligée à peine cinq minutes après l’égalisation. Mark-Anthony Kaye a écrasé Jesus Corona au bord de la surface de réparation, en faisant un cadeau El Tri leur deuxième penalty du match après que l’arbitre Daneon Parchment ait confirmé l’appel via VAR.

Malgré la superbe tentative de Pineda en première mi-temps, c’est le défenseur Carlos Salcedo qui a pris la responsabilité, mais la star des Tigres a vu son tir bloqué par Crepeau pour maintenir le match à 1-1.

« Les joueurs décident sur le terrain », a déclaré l’entraîneur mexicain Gerardo Martino sur les raisons pour lesquelles Salcedo a pris le penalty. « Salcedo a eu tout le soutien de ses coéquipiers et de [the coaching staff]. Il avait la confiance nécessaire pour tirer et il a été sauvé. C’était pertinent pour le jeu, mais je n’ai aucun commentaire sur le tireur. »

Le Mexique a battu le Canada pour sceller sa place en finale de la Gold Cup. Bob Levey/Getty Images

Peu de temps après la bévue de Salcedo, ce sont les supporters mexicains du NRG Stadium de Houston qui ont repris le devant de la scène pour les mauvaises raisons. La FA du Mexique avait déjà été sanctionnée et condamnée à une amende par la FIFA le mois dernier, mais une deuxième occurrence du tristement célèbre chant anti-gay a incité Parchment à mettre en œuvre le protocole anti-discrimination de la CONCACAF et à arrêter le match à la 88e minute.

L’arrêt a involontairement permis aux deux équipes de se préparer pour la dernière ligne droite, ponctuée de tacles durs des deux côtés et du dernier lot de remplacements de managers tentant de prendre le dessus.

Rodolfo Pizarro a failli donner l’avantage au Mexique avec une tête à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres dans les arrêts de jeu, mais l’attaquant – un ajout tardif à l’alignement du Mexique après la blessure de Hirving Lozano en phase de groupes – a réussi une passe clé pour trouver Herrera au sommet de la surface de 18 verges dans les dernières minutes.

« Nous avons eu quatre occasions nettes après [Canada tied it], c’est plus que suffisant pour penser que nous méritions de gagner le match », a déclaré Martino en après-match. « J’adorerais dominer chaque match pendant 90 minutes, mais vous ne pouvez pas toujours le faire. »

Après que Herrera ait écrasé le ballon devant Crepeau pour marquer le vainqueur, il a couru vers la touche pour embrasser Dos Santos. La mère de Herrera, Maria, est décédée en mars en raison de complications liées à COVID-19 et le milieu de terrain de l’Atletico Madrid s’est lié d’amitié avec son coéquipier.

Ce week-end, à peine un mois après sa défaite 3-2 en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF le 6 juin, le Mexique affrontera les États-Unis à la recherche de leur neuvième titre de Gold Cup. Malgré un début chancelant et un manque général d’autorité dans le tournoi jusqu’à présent, El Tri a trouvé le moyen de réussir malgré l’adversité et a maintenant une chance de se venger de ses rivaux.