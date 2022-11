Le Mexique affirme que des touristes ont perdu des documents dans un incendie sur une île de villégiature

MEXICO CITY – Des touristes et des habitants sont sortis indemnes d’un grand incendie qui a fait rage dans une zone d’hôtels et de maisons d’hôtes sur l’île de Holbox, à la pointe de la péninsule mexicaine du Yucatan, ont déclaré mardi des responsables mexicains.

On ne sait pas combien de structures ont brûlé dans l’incendie, qui a éclaté lundi soir et a été maîtrisé par la marine mexicaine, la Garde nationale et d’autres agences tôt mardi.