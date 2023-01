Le Mexique affirme que 3 586 soldats ont participé à une opération visant à capturer le fils d’El Chapo, Ovidio Guzman

Le Mexique a révélé que 3 586 soldats avaient été utilisés dans l’opération de la semaine dernière entourant la capture d’Ovidio Guzman, le fils du chef de file du cartel de la drogue emprisonné Joaquin “El Chapo” Guzmán.

La détention de Guzman dans l’État de Sinaloa jeudi a entraîné de violents affrontements avec des membres du cartel, faisant 10 soldats mexicains et 19 hommes armés du cartel, selon le gouvernement mexicain.

Guzman était recherché par les autorités américaines depuis des années pour avoir prétendument contribué à l’afflux de fentanyl traversant la frontière américano-mexicaine.

BIDEN A UN SOMMET AVEC LE PRÉSIDENT DU MEXIQUE QUELQUES JOURS APRÈS L’ARRESTATION DU TRAFIC DE FENTANYL DU FILS D’EL CHAPO

Son père dirigeait le cartel de Sinaloa.

SINALOA, LE MEXIQUE ENGLOBÉ PAR LA VIOLENCE ET LE CHAOS APRÈS L’ARRESTATION DU FILS D’EL CHAPO

Le gouvernement mexicain a également annoncé la capture de 26 fusils, six mitrailleuses de calibre .50 et 26 véhicules blindés dans le cadre de l’opération visant le cartel.

“Heureusement, nous avons également eu le soutien du gouvernement de l’État, du gouverneur Rubén Rocha, et des autorités municipales, et tout cela a permis que les choses ne soient pas plus difficiles, dramatiques, même si, parce qu’il y a eu des affrontements entre criminels, entre les autorités et les entreprises de l’armée, de la garde nationale, de la garde civile et avec des groupes criminels”, a déclaré vendredi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

“Nous sommes très désolés pour la perte de la vie, bien sûr, de ceux qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions : soldats et membres de la Garde ; et nous regrettons également toutes les pertes de vie humaine êtres qui ont participé à ces affrontements », a-t-il ajouté.

Danielle Wallace et Jacqui Heinrich de Fox News ont contribué à ce rapport.