Le Mexique accuse un homme d’avoir tué 32 cerfs avec des chiens

MEXICO CITY (AP) – Un homme du centre du Mexique a été accusé de crimes contre des animaux après avoir prétendument pénétré dans un enclos dans un parc naturel avec ses chiens, qui a ensuite tué 32 cerfs dans l’établissement.

Les procureurs de l’État de Puebla ont déclaré mercredi que l’homme était entré dans l’enclos du parc volcanique en juin avec plusieurs chiens de différentes races et les avait autorisés ou encouragés à mordre le cerf à mort.

Le suspect n’a été identifié que par son prénom, conformément à la loi mexicaine.

La loi de l’État de Puebla interdit la cruauté envers les animaux, la négligence ou les mauvais traitements et prévoit des peines de prison de quatre à huit ans si les crimes entraînent la mort de l’animal.

On ne sait pas comment le suspect est entré dans l’enclos du parc naturel et d’aventure privé situé sur les pentes du volcan Pico de Orizaba, la plus haute montagne du Mexique.

Le parc annonce les cerfs, les tyroliennes et divers manèges parmi ses attractions.

The Associated Press