Le Mexique accuse un anesthésiste de 35 décès dus à la méningite

MEXICO CITY (AP) – Les autorités mexicaines ont annoncé mardi avoir arrêté un anesthésiste qu’elles accusent d’une épidémie de méningite qui a tué 35 patients et en a rendu 79 malades.

Sonia de la Garza, procureure en chef de l’État de Durango, dans le nord du pays, a affirmé que l’anesthésiste avait utilisé de la morphine contaminée. On ne sait pas quelles accusations il fait face.

De la Garza a déclaré que le médecin avait utilisé des “procédures inappropriées” pour administrer des blocs vertébraux, principalement aux femmes enceintes.

Le médecin, dont le nom n’a pas été divulgué, a apparemment transporté sa propre morphine d’un hôpital privé à un autre, propageant une infection fongique qui a contaminé le médicament de la première clinique, ont indiqué les autorités.

Le médicament n’a peut-être pas été conservé correctement. Certains petits hôpitaux ou cliniques de maternité au Mexique n’ont pas leurs propres pharmacies ou ne sont pas autorisés à manipuler des médicaments contrôlés comme les opiacés, et comptent donc sur les anesthésistes pour apporter les leurs.

De la Garza, la morphine était dans des flacons “multi-usages” qui seraient utilisés sur plus d’un patient. Elle a déclaré que les tests avaient exclu la possibilité qu’il ait pu être contaminé au point de fabrication.

Les autorités ont également arrêté le chef du service d’inspection sanitaire de l’État et l’un de ses employés.

Ils font face à des accusations de manquement à leurs devoirs et d’homicide. Le directeur a été jugé non qualifié pour occuper le poste et l’employé aurait falsifié un rapport d’inspection sur l’un des quatre hôpitaux privés, omettant de signaler une manipulation ou un stockage inappropriés de médicaments.

C’était le dernier scandale en date pour le système de soins de santé terriblement sous-équipé du Mexique, qui a également eu des difficultés récurrentes à fournir des médicaments aux enfants atteints de cancer.

En 2020, 14 personnes sont décédées après qu’un hôpital géré par la compagnie pétrolière publique mexicaine ait donné à des patients dialysés un médicament contaminé par des bactéries. Plus de 69 patients ont été malades lors de cette épidémie.

