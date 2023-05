Le Mexique accuse 2 autres membres du cartel d’enlèvements et de meurtres d’Américains

Les procureurs mexicains ont annoncé jeudi avoir arrêté deux autres hommes dans l’enlèvement de quatre Américains le 3 mars et le meurtre de deux d’entre eux.

Le cartel de la drogue du Golfe a remis cinq hommes à la police peu après l’enlèvement dans la ville frontalière de Matamoros, et les procureurs ont déclaré que les deux suspects nouvellement arrêtés semblaient également être membres du même cartel.

Les deux hommes ont été arrêtés dimanche lors de raids dans l’État frontalier nord de Tamaulipas et transportés par avion à Mexico dans un avion militaire. On ne savait pas immédiatement pourquoi les arrestations n’avaient pas été annoncées à l’époque.

LES AMÉRICAINS QUI ONT SURVÉCU À L’ENLÈVEMENT DU CARTEL DE MATAMOROS BRISENT LE SILENCE SUR LE « CAUCHEMAR » AU MEXIQUE

Les procureurs fédéraux n’ont pas fourni les noms complets des suspects, mais les détails et les prénoms correspondent à deux hommes répertoriés dans une base de données fédérale comme ayant été arrêtés à Tamaulipas ce jour-là. Ces noms – Axel Alfredo Cárdenas et Alan Alexis Cárdenas – suggèrent qu’ils sont liés à Osiel Cárdenas Guillen, le chef du cartel du Golfe capturé en 2003.

Les procureurs ont confirmé que les deux étaient les fils du neveu d’Osiel Cardenas, José Alfredo Cárdenas Martínez, qui a été arrêté en 2022. Ils ont également déclaré que le couple avait assumé des rôles de direction dans le cartel après l’arrestation de leur père.

Les deux auraient dirigé les gangs d’hommes armés du cartel connus sous le nom de Scorpions et de Cyclones. Ils ont été pris lors d’une descente matinale au cours de laquelle la police a trouvé six armes à feu et plus d’un millier de doses de « drogues synthétiques », un terme utilisé au Mexique pour désigner soit les méthamphétamines, soit le fentanyl.

Le communiqué ne précisait pas les accusations auxquelles les hommes seraient confrontés, mais il indiquait qu’ils avaient été impliqués dans le trafic de drogue et de migrants, les enlèvements et l’extorsion dans la région de Matamoros.

En mars, moins d’une semaine après les enlèvements, une lettre prétendant provenir de la faction Scorpions du cartel du Golfe condamnait la violence et indiquait que le gang avait remis aux autorités ses propres membres responsables. Une Mexicaine est également décédée lors de la fusillade du 3 mars.

« Nous avons décidé de renvoyer ceux qui étaient directement impliqués et responsables des événements, qui ont à tout moment agi sous leur propre décision et leur manque de discipline », indique la lettre, ajoutant que ces personnes avaient enfreint les règles du cartel, qui incluent « le respect de la vie et du bien-être des innocents ».

LE CARTEL MEXICAIN « S’EXCUSE » DANS UNE LETTRE POUR L’ENLÈVEMENT, LE MEURTRE D’AMÉRICAINS, REND DES MEMBRES « RESPONSABLES »

Cinq hommes ont été retrouvés ligotés à l’intérieur d’un des véhicules recherchés par les autorités, ainsi que la lettre.

Les quatre Américains sont passés à Matamoros depuis le Texas pour que l’un d’eux puisse subir une chirurgie esthétique. Vers midi, ils ont essuyé des tirs dans le centre-ville de Matamoros, puis ont été chargés dans une camionnette.

Les Américains Zindell Brown et Shaeed Woodard sont morts dans l’attaque ; Eric Williams et Latavia McGee ont survécu. La plupart d’entre eux avaient grandi ensemble dans la petite ville de Lake City, en Caroline du Sud.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une Mexicaine, Areli Pablo Servando, 33 ans, a également été tuée, apparemment par une balle perdue.