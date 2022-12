Le Mexique accueillera le prochain cycle de pourparlers de paix en Colombie

CARACAS, Venezuela (AP) – Le gouvernement colombien et son plus grand groupe rebelle restant ont déclaré lundi qu’ils continueraient à tenir des pourparlers de paix au Mexique après trois semaines de négociations dans la capitale vénézuélienne qui n’ont donné que des résultats modestes.

Les négociations entre la Colombie et l’Armée de libération nationale, connue sous le nom d’ELN, ont été suspendues en 2019 à la suite d’une attaque rebelle contre une académie de police à Bogota, au cours de laquelle 23 personnes ont été tuées. Mais le président Gustavo Petro a relancé les pourparlers de paix avec le groupe en novembre, peu de temps après son élection et est devenu le premier président de gauche du pays.

Petro a déclaré que les pourparlers de paix avec l’ELN sont la pierre angulaire de son plan visant à apporter une “paix totale” à la nation de 50 millions d’habitants, où certaines zones rurales sont toujours sous l’emprise des gangs de la drogue et des groupes rebelles malgré un accord de paix de 2016 avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC.

Lundi, des délégués du gouvernement de Petro et de l’ELN ont publié une déclaration dans laquelle ils ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur un plan visant à fournir une aide humanitaire aux combattants rebelles dans les prisons colombiennes ainsi qu’aux villages de deux régions de Colombie qui ont été durement touchées par le conflit. .

Pablo Beltran, le négociateur en chef des rebelles, a déclaré qu’il espérait qu’un cessez-le-feu pourrait être convenu lors du prochain cycle de pourparlers de paix, qui commencera en janvier.

L’ELN compte environ 4 000 soldats en Colombie et au Venezuela voisin, où des groupes de défense des droits de l’homme ont signalé que le groupe exploitait des routes de trafic de drogue et des mines d’or illégales.

Le groupe rebelle a été fondé en 1964 par des intellectuels inspirés par la révolution cubaine et était souvent plus petit que les FARC. Mais ces dernières années, l’ELN est devenue plus influente dans les poches rurales de Colombie qui ont été abandonnées par les rebelles des FARC après avoir fait la paix avec le gouvernement.

Le Mexique, la Norvège, le Venezuela, le Chili et Cuba agissent en tant que nations garantes dans les pourparlers de paix de l’ELN.

___

Suarez a rapporté de Bogota, Colombie

Jorge Rueda et Astrid Suarez, The Associated Press