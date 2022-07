Le Mexique accepte d’investir 1,5 milliard de dollars dans la technologie frontalière « intelligente » – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a accepté de dépenser 1,5 milliard de dollars pour améliorer la technologie frontalière «intelligente» lors de réunions mardi avec Président Joe Biden – une décision, selon la Maison Blanche, montre que la coopération entre voisins réussit là où l’administration Trump s’engage à murer la frontière et à faire payer le Mexique.

Une personne familière avec une série d’accords que les deux pays ont conclus lors de la rencontre de leurs dirigeants à Washington a déclaré qu’ils avaient également appelé à d’autres choses comme l’augmentation du nombre de visas de travail délivrés par les États-Unis et l’accueil de plus de réfugiés. Ils continueraient également des patrouilles conjointes pour le Mexique et le Guatemala pour chasser les passeurs le long de leur frontière commune.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car l’accord n’avait pas été officiellement annoncé. Mais l’administration Biden était ravie d’obtenir un financement frontalier du Mexique après des années de tentatives infructueuses de l’ancien président Donald Trump.

Les accords sont intervenus quelques heures après le début des réunions, López Obrador offrant plus d’une demi-heure de commentaires. Il a abordé tout, des Américains se dirigeant vers le sud pour des prix moins chers à la pompe dans les stations-service mexicaines à la politique du New Deal de Franklin Delano Roosevelt, tout en réprimandant les conservateurs et en disant que les États-Unis et le Mexique devraient rejeter le «statu quo» à la frontière.

López Obrador a déclaré que les deux pays “devraient serrer les rangs pour s’entraider” au milieu de la flambée de l’inflation et des défis frontaliers brutalement soulignés par 53 migrants décédés le mois dernier après avoir été abandonnés dans un semi-remorque étouffant sur une route secondaire isolée à San Antonio.

Bien que dans le passé il soit n’a pas hésité à faire face aux critiques américainesLópez Obrador a adopté un ton positif avec Biden tout en faisant l’éloge du vice-président Kamala Harris.

Biden était tout aussi conciliant, disant: “Je vois, nous voyons le Mexique comme un partenaire égal” et écartant les divergences d’opinion sur la politique avec López Obrador, “Vous et moi avons une relation solide et productive et je dirais un partenariat.”

C’était un changement par rapport au mois dernier, lorsque López Obrador a décliné l’invitation de Biden au Sommet des Amériques à Los Angeles après avoir exhorté en vain les États-Unis à inclure les dirigeants de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela – tous des pays aux régimes anti-démocratiques.

Le dirigeant mexicain a également appelé les États-Unis à soutenir l’Ukraine en sa guerre avec la Russie “une erreur grossière” et a critiqué les États-Unis pour avoir agi plus rapidement pour fournir un financement militaire à l’Ukraine qu’une aide financière à l’Amérique centrale.

Parlant des décès de migrants au Texas – qui comprenaient des personnes du Mexique et d’Amérique centrale – Biden a déclaré “nous savons que nous devons relever ces défis ensemble”. Il a déclaré que les États-Unis et le Mexique étaient d’accord sur la nécessité d’augmenter les possibilités de migration légale, d’autant plus que davantage de travailleurs peuvent aider à atténuer les pénuries de main-d’œuvre aux États-Unis et potentiellement aider à calmer la hausse des prix.

“Il s’agit d’une stratégie éprouvée qui alimente la croissance économique et réduit la migration irrégulière”, a déclaré Biden.

L’immigration a été un point d’éclair politique pour Biden, comme l’ont souligné les principaux républicains un nombre croissant de personnes du Mexique et d’Amérique centrale traversant illégalement la frontière sud des États-Unis tout en critiquant l’administration et les principaux démocrates pour ne pas avoir fait plus pour la ralentir. López Obrador a reconnu ces critiques, mais a déclaré que la situation à la frontière nécessitera des solutions, pas seulement de la politique.

« La sortie ne passe pas par le conservatisme. La sortie par la transformation », a-t-il déclaré. “Transformer, pas maintenir le statu quo.”

Mardi était la deuxième rencontre en personne entre Biden et López Obrador à la Maison Blanche. La première dame Jill Biden a accueilli la première dame mexicaine Beatriz Gutiérrez Müller lors de la célébration de la Maison Blanche ce printemps Cinco de Mayo.

Les discussions viennent juste avant Biden part pour Israël, la Cisjordanie et l’Arabie Saoudite.

Une série d’accords annoncés par l’administration Biden ont promis des actions conjointes pour moderniser et améliorer les infrastructures le long de parties clés de leur frontière de 2 000 milles (3 200 kilomètres), renforcer la coopération en matière d’application de la loi contre la contrebande de fentanyl et promouvoir l’énergie propre.

Biden a déclaré qu’une “opération majeure de lutte contre la contrebande” contre les trafiquants de fentanyl était en cours depuis avril et avait conduit à plus de 3 000 arrestations.

Malgré un large accord sur la tentative d’augmenter la migration légale, l’administration Biden a été moins claire sur la mesure dans laquelle elle exhortera le Mexique à empêcher les personnes de traverser son territoire pour ensuite entrer illégalement aux États-Unis. C’était une exigence clé de Trump.

La vice-présidente Kamala Harris, qui a été chargée d’explorer les causes profondes de l’immigration en Amérique latine, a également accueilli López Obrador pour un petit-déjeuner du mardi qui comportait des mots aimables mutuels. S’adressant au président mexicain devant l’Observatoire naval, qui est la résidence du vice-président, Harris a fait référence à ses visites passées dans son pays.

“Le temps que j’ai passé avec vous au Mexique était si spécial pour moi”, a-t-elle déclaré, notant “l’amitié qui a été si importante pour les deux nations”.

“C’est notre amie”, a déclaré López Obrador. « Mais aussi une femme avec des principes. Une femme intelligente. Honnête. Elle est partisane de l’égalité. Je félicite donc le peuple américain car il a un vice-président de premier ordre. … Nous avons toujours parlé pour le bien de nos peuples et de nos deux nations. Aujourd’hui, nous allons faire exactement la même chose.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.