Mais le projet de loi est un signe de la colère explosée au Mexique par la détention de Cienfuegos à Los Angeles en octobre. La législation a été proposée par le bureau du président Andrés Manuel López Obrador, dont le parti est majoritaire au Congrès. Il a traversé le Sénat mercredi soir et devrait bientôt quitter la chambre basse.

La mesure obligerait les autorités mexicaines fédérales, étatiques et locales à obtenir l’approbation d’un haut niveau panneau de sécurité pour parler à des «agents étrangers», tels que ceux qui travaillent pour le FBI ou la Drug Enforcement Administration. Les fonctionnaires mexicains devraient faire rapport par écrit aux Ministères des affaires étrangères et de la sécurité publique sur ces réunions. Un représentant du département d’État devrait assister aux sessions.

«Cela changera radicalement la façon dont les forces de l’ordre mexicaines et les forces de l’ordre américaines travaillent ensemble», a déclaré Ana María Salazar, une analyste de la sécurité basée à Mexico qui a travaillé dans la lutte contre la drogue sous l’administration Clinton.. « Les exigences extrêmes risquent de paralyser la relation. »

La mesure pourrait affecter une grande variété d’enquêtes – y compris le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, les enlèvements et autres délits.

Il est peu probable que les agents américains partagent des informations sensibles dans de telles circonstances, car elles pourraient facilement tomber entre les mains de fonctionnaires corrompus si elles étaient largement diffusées, selon d’anciens responsables. «Cela mettrait en danger les agents, les informateurs et les enquêtes», a déclaré Mike Vigil, ancien chef des opérations internationales de la DEA.

Le procureur général américain William P. Barr a déclaré dans un communiqué que le ministère de la Justice était « dérangé » par la législation, qui, selon lui, compliquerait la coopération bilatérale. « L’adoption de cette législation ne peut que profiter aux organisations criminelles transnationales violentes et aux autres criminels que nous combattons conjointement », a-t-il déclaré.

Un autre responsable du département a déclaré que la mesure pourrait avoir un impact dramatique sur les relations bilatérales. «L’effet immédiat est un gel» du partage d’informations, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à mener des entretiens.

La collaboration médicamenteuse est particulièrement importante car Le Mexique est la principale source d’héroïne et la méthamphétamine aux États-Unis, ainsi qu’une porte d’entrée majeure pour la cocaïne et le fentanyl.

Roberto Velasco, le haut fonctionnaire qui gère les affaires américaines au département d’État, a déclaré que des diplomates avaient rencontré des représentants des départements d’État et de justice pour expliquer les détails du projet de loi. « Il est dans notre intérêt commun de continuer à travailler ensemble sur l’application de la loi », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Le but du projet de loi est de poursuivre notre collaboration sur la base d’un respect mutuel et d’objectifs communs. »

Cienfuegos a été secrétaire à la Défense sous le président Enrique Peña Nieto de 2012 à 2018. Il a été inculpé par le tribunal fédéral américain en octobre d’avoir aidé le cartel de la drogue H-2, basé dans le nord-ouest du Mexique, à expédier de l’héroïne, de la cocaïne et de la méthamphétamine aux États-Unis. Il a plaidé non coupable. De nombreux Mexicains ont dit qu’ils le croyaient; Cienfuegos n’était pas largement considéré comme corrompu et avait travaillé avec des responsables américains dans la lutte contre la drogue.

L’arrestation a été vue au Mexique comme un coup dur aux militaires – qui est très apprécié et est devenu un acteur central des plans de sécurité et d’infrastructure de López Obrador. Le Mexique a répondu à l’arrestation en menaçant de restreindre la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis. L’administration Trump a abandonné les accusations en invoquant des «considérations de politique étrangère» et a renvoyé Cienfuegos chez lui. Mais ce n’était pas la fin de l’histoire.

Les responsables mexicains ont décrit la loi comme nécessaire pour garantir leur souveraineté. « Je pense qu’il y a un réveil national » après l’affaire Cienfuegos, a déclaré Ricardo Monreal, un législateur du parti au pouvoir qui a conduit la législation à travers le Sénat. « Nous voulons une relation harmonieuse avec les États-Unis, mais pas de subordination. »

Il a dit que le libellé de la loi était à l’origine plus strict. « Il est devenu modéré parce que le président veut de bonnes relations » avec Washington, a-t-il déclaré.

Les responsables du Département d’État ont noté que de nombreuses parties de la législation, telles que l’octroi d’une immunité diplomatique limitée aux agents étrangers, étaient tirées d’accords bilatéraux conclus il y a des années. Mais la législation ajoute de nouvelles dispositions. Et cela fait partie de la loi sur la sécurité nationale, qui permet des poursuites pénales – voire de trahison – contre les contrevenants, a noté Jorge Lara, un ancien haut fonctionnaire du tribunal mexicain.

« Cela incitera de nombreuses personnes à préférer ne pas prendre de risque », a-t-il déclaré. « Cela provoquera une sorte de paranoïa. »

La loi a été promulguée pendant un vide politique aux États-Unis, avec l’administration Trump sur le point de quitter ses fonctions et une équipe Biden pas encore confirmée. Les diplomates mexicains insistent sur le fait que López Obrador souhaite une bonne relation avec le futur dirigeant américain. Mais Lara a déclaré que le gouvernement mexicain pourrait utiliser cette mesure pour influencer Biden.Des hauts responsables des forces armées ont été scandalisés par l’arrestation de Cienfuegos, avec qui beaucoup avaient servi au fil des ans. L’affaire a été construite aux États-Unis et reposait sur des messages BlackBerry interceptés qui impliqueraient des trafiquants de drogue et des trafiquants de drogue. Mais cela a sonné l’alarme parmi d’autres hauts responsables du gouvernement mexicain, qui craignaient que la DEA n’écoute leurs téléphones.

López Obrador, un vieux gauchiste, a développé une relation étonnamment chaleureuse avec le président Trump. Mais il compte également fortement sur l’armée mexicaine, à la fois pour la sécurité intérieure et pour une foule d’autres tâches, de la construction d’un nouvel aéroport à Mexico au transport de médicaments pendant la pandémie de coronavirus.