Au lieu de fermer l’économie, le gouvernement fédéral a induit le public en erreur sur la gravité de l’épidémie – et a permis à Mexico de rester ouverte pendant encore deux semaines, selon des responsables et un examen des documents gouvernementaux.

En fait, la capitale mexicaine avait dépassé ce seuil, selon une enquête du New York Times. Pourtant, la capitale est restée ouverte aux affaires, ses rues bondées d’acheteurs, ses restaurants grouillant de convives.

MEXICO CITY – Début décembre, la pandémie était de retour à Mexico: après avoir diminué au cours de l’été, le virus se propageait rapidement, les hospitalisations grimpaient et les ventilateurs s’épuisaient.

Le Mexique décide du moment où placer la capitale nationale et chacun de ses États en lock-out sur la base d’une formule qui prend en compte les derniers nombres de cas, d’hospitalisations et de décès. Lorsque le gouvernement a introduit le système, les responsables ont déclaré aux Mexicains que ce serait une mesure transparente et objective de la propagation du virus.

Mais ce mois-ci, le gouvernement a utilisé dans son calcul deux chiffres inférieurs à ceux qu’il avait rendus publics ailleurs, produisant un résultat qui permettrait à la capitale, une ville de neuf millions d’habitants, de garder les entreprises ouvertes dans les semaines chargées du début Décembre.

Le gouvernement a finalement décidé de fermer la ville vendredi. À ce moment-là, les hôpitaux de la capitale débordaient. La semaine dernière, la ville a établi record après record du plus grand nombre de patients hospitalisés depuis le début de la pandémie.