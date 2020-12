Malgré la montée en flèche des cas de Covid-19 et la flambée des hospitalisations, les responsables fédéraux mexicains ont rassuré le public lors d’un briefing le 4 décembre que Mexico n’avait pas atteint le niveau critique de contagion qui, selon les propres normes du gouvernement, nécessiterait la fermeture de son économie. .

En fait, la capitale mexicaine avait dépassé ce seuil, selon une enquête du New York Times. Pourtant, la capitale est restée ouverte aux affaires, ses rues bondées d’acheteurs, ses restaurants grouillant de convives.

Au lieu de fermer l’économie, le gouvernement fédéral a induit le public en erreur sur la gravité de l’épidémie – et a permis à Mexico de rester ouverte pendant deux semaines de plus, selon des responsables et un examen des documents gouvernementaux.

Le Mexique décide quand verrouiller la capitale du pays et chacun de ses États en se basant sur une formule qui tient compte des derniers nombres de cas, d’hospitalisations et de décès. Lorsque le gouvernement a introduit le système, les responsables ont déclaré aux Mexicains que ce serait une mesure transparente et objective de la propagation du virus.