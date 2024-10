Le Mexique a du mal à étouffer un chant homophobe sur le football avant la Coupe du monde

GUADALAJARA, Mexique — Guadalajara est la capitale d’un État mexicain qui abrite la tequila et la musique Mariachi. Il est également considéré comme le berceau d’une tradition moins flatteuse – un chant de football homophobe qui a coûté au Mexique des centaines de milliers de dollars d’amendes au cours des deux dernières décennies.

Il n’est pas étonnant que ce chant, une injure d’un seul mot qui signifie littéralement prostitué en espagnol, soit entendu par la foule du stade Akron de Guadalajara lorsque le Mexique accueillera les États-Unis en match amical mardi.

Les multiples sanctions de la FIFA et les campagnes menées par les responsables du football mexicain pour éduquer les supporters n’ont pas réussi à l’éradiquer. Le chant persiste dans les clubs et dans les équipes nationales de football au Mexique, notamment lors des matchs entre les deux rivaux nord-américains qui co-organiseront la Coupe du monde 2026 avec le Canada.

La dernière fois que l’équipe masculine américaine a affronté le Mexique, lors de la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF au Texas en mars, l’arbitre j’ai arrêté le jeu deux fois en raison des chants homophobes des supporters mexicains. L’année dernière, un match à Las Vegas entre les deux équipes a eu lieu écourter pour la même raison.

À Guadalajara, une ville avec une forte tradition de football qui compte deux équipes dans la meilleure ligue de football du Mexique et deux autres en deuxième division, de nombreux supporters locaux ont déclaré à l’Associated Press qu’ils considéraient le chant comme inoffensif et destiné uniquement à se moquer de l’opposition. équipes.

« Le football est toujours une fête, et le chant est juste pour s’amuser. Les gens qui crient cela ne veulent pas offenser le rival », a déclaré Luis Gallardo, 38 ans, qui portait le maillot noir extérieur de l’équipe nationale du Mexique. « Cela dure depuis des années et je ne pense pas que ça va changer. »

L’insulte, généralement utilisée lorsque le gardien de but adverse effectue un coup de pied de but, n’est pas le seul chant offensant entendu dans les stades de football du monde entier, mais son utilisation persistante lors des tournois internationaux est devenue un embarras coûteux pour la fédération mexicaine de football.

La fédération a été condamnée à d’innombrables amendes par la FIFA pour « comportement discriminatoire » de la part de supporters, dont 100 000 francs suisses (114 000 dollars) pour deux incidents survenus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Mexique a fait appel de ces sanctions.

La fédération mexicaine de football a longtemps soutenu que le chant n’était pas destiné aux homosexuels et que le mot avait des connotations différentes dans la culture mexicaine contemporaine. Cependant, ces dernières années, la fédération a lancé des campagnes pour faire disparaître ce phénomène, les annonceurs des stades exhortant la foule à s’abstenir de chants discriminatoires et sollicitant l’aide des stars du football et d’autres célébrités pour faire passer le message.

En 2022, la fédération a menacé les supporters criant des insultes lors des matchs avec interdictions de stade de cinq ans. À l’époque, Yon de Luisa, alors président de la fédération, avait déclaré que, quelle que soit l’intention de ceux qui utilisaient cette insulte, ce qui comptait était la façon dont elle était reçue par les autres.

« Si c’est discriminatoire, nous devons l’éviter », a déclaré De Luisa, qui a ensuite démissionné après la mauvaise performance du Mexique au Qatar, où l’équipe a été éliminée en phase de groupes.

L’origine de ce chant est quelque peu floue, mais elle remonte à un match de qualification olympique de 2004 entre le Mexique et les États-Unis à Guadalajara, la capitale de l’État de Jalisco. Il s’est ensuite répandu dans les stades du Mexique auprès des supporters du club de football Atlas de Guadalajara.

Francisco Acuña, un fan d’Atlas âgé de 55 ans, a déclaré que le chant était un moyen pour les fans d’exprimer leurs émotions pendant le match et ne devait pas être pris trop au sérieux.

« Les gens qui connaissent le football savent que le match est intense et que même les joueurs s’échauffent sur le terrain et s’embrassent à la fin du match », a-t-il déclaré.

Alejandro Oliva, un fan de football de 40 ans du centre-ville de Guadalajara, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi certaines personnes trouvaient ce chant offensant.

« Cela m’étonne qu’en dehors du Mexique, les gens croient qu’il s’agit d’un chant homophobe. Au Mexique, c’est normal et cela n’offense personne », a-t-il déclaré. « Je pense que même les gens de la communauté gay utilisent ce mot, et ils ne s’énervent pas. »

Tout le monde ne le voit pas de cette façon.

« C’est clairement homophobe parce que vous dégradez une personne avec une insulte à connotation sexuelle et négative », a déclaré Andoni Bello, un militant LGBTQ+ et critique virulent du chant qui a joué pour le Mexique dans des tournois de football amateur organisés par l’association. Association internationale de football gay et lesbien.

Il a déclaré que le Mexique devait se débarrasser de ce chant d’ici la Coupe du monde 2026, lorsque les yeux du monde seront tournés vers le pays. Le Mexique devrait accueillir 13 matchs de Coupe du monde, dont quatre à Guadalajara.

Bello a exhorté les organisateurs du tournoi à contacter la communauté LGBTQ+ pour obtenir de l’aide pour résoudre ce problème.

« Il ne s’agit pas seulement de les prendre en photo et de dire qu’ils sont contre l’homophobie dans les stades », a-t-il ajouté. « Il y a une réelle opportunité d’éduquer le fan mexicain. Lors de la Coupe du monde de 1986, nous étions mondialement connus grâce à la « vague mexicaine ». Nous avons exporté une bonne fête, espérons éradiquer ce chant car être connu pour son homophobie est très triste.

