Le Mexique a arrêté des suspects de cartel. Des milliers de personnes ont assiégé une capitale de l’État.

MEXICO CITY — Des milliers de manifestants, en colère par l’emprisonnement de deux membres présumés d’un cartel de la drogue, a marché sur la capitale d’un État du sud du Mexique, déclenchant une mêlée sauvage au cours de laquelle des manifestants ont affronté la police et les troupes de la garde nationale, ont pris en otage des fonctionnaires et des forces de sécurité et ont écrasé un véhicule blindé à travers les portes du corps législatif.