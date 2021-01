Et il peut être expédié et stocké dans des réfrigérateurs normaux pendant six mois, plutôt que dans les congélateurs ultra-froids requis par les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, ce qui facilite son administration dans les zones les plus pauvres et les plus difficiles d’accès.

Le Mexique a commencé sa campagne de vaccination contre le coronavirus le mois dernier, devenant le premier pays d’Amérique latine à le faire. Il a approuvé le vaccin Pfizer pour une utilisation d’urgence, juste avant que la Food and Drug Administration américaine ne fasse de même.