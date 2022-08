Le Mexicain “Tata” Martino appelle l’équipe basée en Liga MX pour un match amical contre le Paraguay

Le Mexique a publié une liste de 21 joueurs composée de tous les joueurs de la Liga MX pour un match amical contre le Paraguay la semaine prochaine au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Le match du 31 août ayant atterri à une date non FIFA, le manager Gerardo “Tata” Martino a laissé de côté plusieurs des stars les plus reconnaissables du pays comme Raul Jimenez, Hirving “Chucky” Lozano et Guillermo Ochoa.

Avant la Coupe du monde 2022, le match amical représentera probablement une dernière chance pour plusieurs joueurs marginaux de plaider en faveur d’une place au Qatar.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Avec Jesus “Tecatito” Corona exclu de la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou qui l’empêchera de jouer pendant quatre à cinq mois, Martino évaluera qui pourrait remplir le rôle d’ailier de Séville. Les candidats sur la liste incluent Uriel Antuna de Cruz Azul, Alexis Vega de Chivas et Rodolfo Pizarro de Monterrey.

Ailleurs en première ligne, la blessure de l’attaquant de Monterrey Rogelio Funes Mori devrait offrir une opportunité à Henry Martin du Club America. Une fois semblant perdre sa pertinence pour le club et le pays, Martin a été inclus dans la liste après avoir obtenu six buts et quatre passes décisives lors de ses six précédentes apparitions en Liga MX. Martin, ainsi que Funes Mori et Santiago Gimenez de Feyenoord, se battent tous pour des rôles d’attaquant remplaçant pour le Mexique derrière Jimenez.

Deux joueurs qui pourraient éventuellement faire leur Le Tri les débuts sont Luis Malagon de Necaxa et Emilio Lara de Club America. Alors que Malagon a déjà été appelé mais n’a pas reçu de minutes, Lara gagne sa toute première opportunité dans un camp senior au Mexique.

A noter également dans la liste Luis Reyes d’Atlas. Martino a été critiqué ces derniers mois pour ne pas avoir inclus les joueurs des champions consécutifs de la Liga MX, mais avec le retour de Reyes, le club de Guadalajara sera à nouveau représenté dans la configuration mexicaine.

Dans la perspective de l’exposition d’Atlanta, Le Tri aura deux matches amicaux américains supplémentaires avant la Coupe du monde. Le Mexique affrontera le Pérou le 24 septembre au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, suivi d’un match contre la Colombie le 27 septembre au Levi’s Stadium de Santa Clara.

Une fois au Qatar, le Mexique affrontera la Pologne, l’Argentine et l’Arabie saoudite en phase de groupes en novembre.

Liste complète du Mexique

G K : Carlos Acevedo (Santos Laguna), Luis Malagon (Necaxa)

DF : Emilio Lara (Club America), Kevin Alvarez (Pachuca), Jesus Angulo (Tigres), Jesus Gallardo (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Luis Reyes (Atlas), Israel Reyes (Puebla)

MF : Fernando Beltran (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Luis Chavez (Pachuca), Sebastian Cordova (Tigres), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Erick Sanchez (Pachuca), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Uriel Antuna (Cruz Azul)

Micrologiciel : Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Henry Martin (Club America), Alexis Vega (Chivas)