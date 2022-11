Le Mexicain Raul Jimenez jouera en amical contre la Suède

L’attaquant mexicain Raul Jimenez est absent depuis septembre après s’être blessé à l’aine avec les Wolves. Photo par Hector Vivas/Getty Images

L’attaquant mexicain Raul Jimenez devrait revenir sur le terrain pour la première fois depuis fin août lors d’un match amical d’avant la Coupe du monde contre la Suède, a déclaré l’entraîneur Gerardo “Tata” Martino.

Jimenez, qui a été largement écarté des Wolverhampton Wanderers cette saison, a été nommé dans la liste mexicaine pour l’événement phare au Qatar, bien qu’il ne se soit remis que récemment d’une blessure à l’aine qu’il a contractée début septembre.

“Nous avons pris la décision en fonction des progrès réalisés par Raul Jimenez”, a déclaré Martino aux journalistes. “Nous avions juste besoin de savoir comment il réagissait à l’entraînement compétitif, et la réponse a été très bonne et demain il aura sûrement des minutes contre la Suède.”

Jimenez et ses coéquipiers mexicains affronteront la Suède à l’Estadi Montilivi de Gérone, en Espagne, ce mercredi, après avoir battu l’Irak 4-0 lors de leur avant-dernier match amical contre le Qatar.

Entre les deux matchs, l’équipe préliminaire du Mexique pour la Coupe du monde a été réduite de 30 joueurs aux 26 derniers, laissant finalement de côté Santiago Gimenez, Erick Sanchez, Diego Lainez et Jesus Angulo.

« Aux quatre [that were dropped]un grand merci”, a ajouté Martino mardi.

Le Mexique se rendra au Qatar jeudi et séjournera juste au nord de Doha à l’hôtel Simaisma pendant le tournoi. Le Tri commencera le match du groupe C contre la Pologne le 22 novembre avant d’affronter l’Argentine et l’Arabie saoudite.

L’ailier Jesus “Tecatito” Corona a été exclu de l’alignement le 8 novembre après avoir été incapable de récupérer à temps suite à une intervention chirurgicale sur une fracture du péroné qu’il a subie en août alors qu’il s’entraînait avec le club de Séville.