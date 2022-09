Le Mexicain Raúl Jiménez dans la publicité de Telemundo pour la Coupe du monde

Telemundo Deportes a embauché le Mexicain Raul Jimenez pour jouer dans une nouvelle publicité pour promouvoir sa couverture de la Coupe du monde.

En tant que diffuseur exclusif en langue espagnole du tournoi de la Coupe du monde 2022 de cet hiver, la nouvelle promotion marketing de Telemundo s’intitule Le jeu que nous aimons. L’attaquant vedette mexicain Raúl Jiménez est le visage de la campagne de Telemundo. En bref, l’attaquant des Wolverhampton Wanderers figure en bonne place dans la publicité qui, selon Telemundo, « célèbre (nt) la passion de la communauté pour le fútbol et promeut (s) la couverture exclusive en espagnol du réseau de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ».

Plus de détails sur l’annonce de la Coupe du monde de Telemundo

Le jeu que nous aimons présente plus de 400 figurants dans une vidéo qui a été tournée sur une période de deux mois. Le dernier tournage a eu lieu au Royaume-Uni.

D’autres scènes de la publicité de Telemundo pour la Coupe du monde ont été tournées à l’Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay. De plus, l’Estadio Campeón Del Siglo de Peñarol est le site de certaines des autres parties de la vidéo.

“Nous sommes ravis de publier Le jeu que nous aimonsun projet très ambitieux qui met en vedette une grande star du football comme Raúl Jiménez – quelqu’un qui est pertinent pour notre public et qui met davantage en évidence notre passion commune pour le sport ainsi que l’authenticité de la couverture du réseau », a déclaré Claudia Chagui, vice-présidente principale. , Marketing et Création chez Telemundo.

“L’intention stratégique de la campagne de Telemundo est de se connecter avec la communauté latino en reconnaissant que le fútbol fait partie intégrante de notre identité et de notre histoire, et c’est quelque chose que nous comprenons parce que nous le ressentons aussi – c’est pourquoi la couverture la plus authentique et la plus excitante ne peut que être trouvé sur Telemundo. L’objectif est d’alimenter le fandom à travers des initiatives qui puisent dans la fierté nationale, la culture et notre amour du jeu. »

Plans de couverture de Telemundo

À moins de 60 jours du début de la Coupe du monde, l’excitation monte pour la compétition. Telemundo est prêt à offrir la couverture la plus ambitieuse de l’histoire de la langue espagnole avec les 64 matchs en direct, y compris les quatre matchs du jour de Thanksgiving. Peacock diffusera en direct tous les matchs de la Coupe du monde en espagnol et proposera une couverture d’avant-match et d’après-match, ainsi qu’une programmation spéciale avec des interviews prolongées et des faits saillants.