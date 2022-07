Le Mexicain Lopez Obrador rencontre Biden au milieu des tensions sur la migration et le fentanyl

Commentez cette histoire Commentaire

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a pointé le président Biden sur les prix élevés de l’essence aux États-Unis lors d’une visite à la Maison Blanche mardi destinée à servir de réunion de rattrapage entre les deux dirigeants. « En attendant que le prix de l’essence aux États-Unis baisse, nous avons permis aux Américains qui habitent près de notre frontière de faire le plein du côté mexicain, à moindre prix. Les conducteurs aux États-Unis font actuellement le plein de leurs voitures dans les stations-service des villes frontalières du Mexique, mais nous pourrions augmenter notre inventaire immédiatement », a déclaré López Obrador.

S’exprimant pendant 31 minutes au 10 de Biden, López Obrador a déclaré que le gaz dans son pays coûte environ un dollar de moins qu’aux États-Unis – le prix moyen du gaz aux États-Unis est désormais de 4,66 dollars, selon AAA. Il a également noté que “depuis le début de la crise énergétique, le Mexique a envoyé 72% de ses exportations de pétrole brut et de mazout vers les raffineries américaines”.

La rencontre entre les deux hommes a eu lieu un mois après que López Obrador a boycotté le sommet de l’hémisphère occidental de Biden, et visait à refléter une sorte de détente au milieu des inquiétudes croissantes concernant la migration, le commerce et le flux de fentanyl à travers la frontière sud-ouest des États-Unis.

Malgré les tensions, López Obrador a exprimé son optimisme quant aux relations entre les deux pays, déclarant à Biden : « Nous vous faisons confiance parce que vous respectez notre souveraineté. … Comptez toujours sur notre soutien et notre solidarité.

Après s’être vanté des États-Unis comme de l’économie à la “croissance la plus rapide” au monde, Biden a rendu la pareille, qualifiant le Mexique de “grande nation” et suggérant que les deux pays bénéficieraient d’une relation de coopération.

“Je crois qu’en travaillant avec vous, nous pouvons aider à résoudre nos deux problèmes”, a déclaré Biden.

Le Mexique est le deuxième partenaire commercial des États-Unis, et les pays sont liés par la géographie et la culture – pour le meilleur et pour le pire. Le Mexique est la principale source de migrants non autorisés et de drogues illégales atteignant les États-Unis, tandis que circulent dans l’autre sens des armes à feu en provenance des États-Unis qui sont utilisées dans la spectaculaire violence du crime organisé au Mexique.

Malgré les intérêts communs des voisins, les relations sont restées difficiles, même si Biden a cherché à tracer une voie plus diplomatique que le président Donald Trump.

López Obrador, le premier dirigeant mexicain moderne à émerger du mouvement de gauche du pays, se plaît à peaufiner les États-Unis. Le 4 juillet, il a proposé une campagne pour démanteler la Statue de la Liberté si un juge américain condamnait à perpétuité le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange.

Plus grave était son pied de nez au Sommet des Amériques à Los Angeles. Le président mexicain a annoncé qu’il sauterait l’événement de juin à moins que les dirigeants autocratiques de gauche de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela ne soient invités. Plusieurs dirigeants d’Amérique centrale ont suivi son exemple, jetant une ombre sur le premier rassemblement de Biden avec des dirigeants d’Amérique latine.

Le boycott de López Obrador “n’a fait que renforcer les craintes entourant la santé précaire de la démocratie mexicaine et son partenariat avec les États-Unis”, a écrit le sénateur Robert Menendez (DN.J.), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, dans le journal mexicain. Réforme. (López Obrador, largement connu sous le nom d’AMLO, a déclaré que ses détracteurs au Sénat américain avaient “beaucoup de haine pour le peuple cubain”.)

AMLO est le président le plus fort du Mexique depuis des décennies. Certains disent qu’il est trop fort.

Mardi, la réunion des deuxièmes pourparlers en face-à-face entre les présidents américain et mexicain. Leurs préoccupations de longue date – la migration, le trafic de stupéfiants et l’économie – ainsi que leurs fortes divisions sur les politiques énergétiques nationalistes de López Obrador.

Le commentaire du dirigeant mexicain sur le gaz mexicain moins cher “était une tentative claire de montrer cette division entre la politique énergétique mexicaine et la politique énergétique américaine et ce que l’AMLO considère comme les implications de chaque politique”, a déclaré Jason Marczak, spécialiste de l’Amérique latine à l’Atlantic Council.

Marczak a déclaré que López Obrador a donné la priorité à l’industrie pétrolière appartenant au gouvernement mexicain et a favorisé le développement des combustibles fossiles par rapport aux énergies renouvelables, une approche très différente des politiques d’énergie verte de Biden.

Biden, comme Trump, s’est appuyé sur le Mexique pour servir de tampon alors que la migration a bondi dans l’hémisphère, et il fait face à de fortes pressions à l’approche des élections de mi-mandat et des détentions à la frontière qui atteignent des niveaux record. Le gouvernement de López Obrador a accepté, détenant près de deux fois plus de migrants au cours du premier tiers de 2022 par rapport à la même période l’année dernière.

Pourtant, dans le même temps, un nombre croissant de Mexicains se dirigent vers les États-Unis, inversant une décennie de baisse de cette migration qui s’est terminée en 2019. Les Mexicains constituent désormais le plus grand groupe de personnes appréhendées à la frontière sud-ouest des États-Unis, avec plus de 560 000 détentions au cours des huit premiers mois de l’exercice 2022, soit un bond de 35 % par rapport à la même période en 2021.

López Obrador souhaite obtenir davantage de visas de travail américains temporaires pour les Mexicains et les Centraméricains, et les deux pays travaillent à la rationalisation des procédures pour les candidats.

« Je le dis de façon très sincère et de la manière la plus respectueuse : il est indispensable pour nous de régulariser et de donner une certitude aux migrants qui, depuis des années, vivent et travaillent de manière très honnête, et qui contribuent également au développement de cette grande nation », a déclaré López Obrador à Biden.

Le gouvernement américain s’inquiète également de la montée en flèche des décès par surdose de fentanyl, dont la plupart proviennent du Mexique. López Obrador a eu une relation glaciale avec la Drug Enforcement Administration des États-Unis, alléguant qu’elle s’est trop impliquée dans les affaires intérieures du Mexique sous les gouvernements précédents. Pendant des années, son gouvernement a minimisé le rôle du Mexique dans le commerce du fentanyl.

Pourtant, il a considérablement intensifié les raids sur les laboratoires de drogues synthétiques et les saisies de fentanyl ces derniers mois, dans ce qui a été perçu comme une réaction à la pression américaine.

Roberto Velasco, chef du bureau nord-américain du ministère mexicain des Affaires étrangères, a déclaré que cette décision reflétait les préoccupations du Mexique concernant l’impact des drogues synthétiques sur son territoire. “Nous constatons une utilisation croissante du fentanyl dans notre pays”, même si c’est encore beaucoup moins qu’aux États-Unis, a-t-il déclaré dans une interview.

López Obrador est également arrivé à la réunion de mardi profondément préoccupé par l’inflation, qui a grimpé à 7,99 %, un sommet en 21 ans.

Bien que souvent décrit comme un populiste, le dirigeant mexicain a poursuivi des politiques budgétaires prudentes et un peso stable, et a soutenu la refonte de l’Accord de libre-échange nord-américain. Pourtant, les fabricants, les législateurs et les sociétés énergétiques américains accusent López Obrador de contredire l’esprit du nouvel accord commercial en cherchant à limiter la concurrence, en particulier dans le secteur de l’énergie électrique.

López Obrador a tenté au printemps dernier d’annuler une réforme de 2013 qui ouvrait le secteur public de l’électricité aux investissements étrangers, se plaignant qu’elle accordait des avantages injustes aux entreprises privées, dont beaucoup sont des fournisseurs d’énergie verte. Bien que cet effort ait échoué, les entreprises internationales se sont plaintes que le président mexicain ait retardé les permis pour les installations d’énergie renouvelable et pris d’autres mesures pour entraver leur croissance.

Le bureau de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré dans un communiqué en mars qu’il avait “de sérieuses inquiétudes quant à la détérioration de la trajectoire des politiques énergétiques du Mexique”. Lorsqu’on lui a récemment demandé si elle demanderait des consultations formelles avec le Mexique sur ses violations présumées de l’accord commercial, elle a déclaré: “J’ai dit très clairement que toutes les options étaient sur la table.”