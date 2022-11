Le Mexicain López Obrador mène une grande marche pro-gouvernementale

La « marche du peuple » a marqué quatre ans au pouvoir pour le leader de gauche et était une réponse à une grande marche de l’opposition il y a deux semaines pour protester contre la proposition de López Obrador de réformer l’autorité électorale du pays.

MEXICO CITY – Des centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche dans la capitale mexicaine pour manifester leur soutien au président Manuel López Obrador, qui, avant d’assumer la présidence, avait mené certaines des plus grandes manifestations du pays.

Le président lui-même a dirigé la marche de dimanche dans le centre de Mexico, accompagnée de musique mariachi, de chants et d’une atmosphère festive. De nombreux participants avaient été transportés par bus depuis les provinces du Mexique lors de voyages organisés par le parti au pouvoir Morena, les syndicats et les groupes sociaux.

Gaby Contreras, une ancienne maire de Morena, a fait venir un groupe de Teoloyucan, au nord de la capitale, et était la seule de son groupe autorisée à parler. « Nous sommes ici pour soutenir le président.

“Je viens de Sonora en avion et j’ai payé mon billet”, a déclaré América Verdugo, avocate et partisane de López Obrador.

Nelly Muñoz, administratrice de l’Université nationale autonome du Mexique, a déclaré que “cela s’appelle” organisation “et croyez-le ou non, c’est ce que nous faisons depuis 2006”.

Cette date faisait référence à l’année où López Obrador a obtenu 0,56% des voix pour remporter la présidence et a dénoncé sa perte comme frauduleuse. Beaucoup l’ont soutenu, lançant un mouvement de protestation de masse.

López Obrador a été élu à la présidence 12 ans plus tard et son parti Morena a remporté quatre des six courses au poste de gouverneur lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, donnant au parti au pouvoir le contrôle de 22 des 32 États du Mexique, un avantage important à l’approche des élections présidentielles de 2024.