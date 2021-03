L’international mexicain Marco Fabian sera placé en isolement après avoir violé les normes COVID. Photo de Sergei Bobylev TASS via Getty Images

Le milieu de terrain international du FC Juarez et du Mexique, Marco Fabian, a été suspendu pendant 10 jours et condamné à une amende d’un montant non divulgué pour sa participation à une fête non autorisée après que des publications sur les médias sociaux aient montré que l’ancien homme de Chivas et de l’Eintracht Francfort buvait et violait un assortiment de normes COVID-19.

« Il y avait un [fine] et Marco en a été informé « , a déclaré jeudi le président de Juarez Guillermo Cantu. » La rupture du protocole ne profite à personne et nous devons être clairs, nous sommes au milieu d’une pandémie. «

Des vidéos postées sur Instagram montraient Fabian en compagnie du chanteur vénézuélien DJ Adso en train de faire des photos de tequila quelques jours seulement après que Juarez ait perdu son troisième match consécutif, les poussant à la 16e place et à un point seulement au-dessus des pires joueurs de la ligue mexicaine, Pachuca et Necaxa.

« Nous venons de terminer une semaine moche au cours de laquelle nous avons perdu trois matchs de suite, et bien sûr nous ne sommes pas heureux de cela, nous devons donc faire preuve d’une posture de discipline », a déclaré Cantu.

Après des séjours en Allemagne, en MLS et au Qatar, Fabian, 31 ans, était considéré comme une signature majeure pour le jeune club des Bravos de Juarez. Cependant, en 18 matchs répartis sur les saisons Guard1anes 2020 et 2021, le milieu de terrain offensif n’a pas encore marqué et Juarez risque à nouveau de rater les séries éliminatoires après avoir terminé 13e la saison dernière.

Selon Cantu, Fabian sera placé en isolement pendant 10 jours et testé avant d’être autorisé à rejoindre ses coéquipiers, vraisemblablement pendant la trêve internationale fin mars et avant le choc du 2 avril contre Cruz Azul.

Fabian n’est pas le premier joueur de Liga MX sanctionné pour avoir enfreint le protocole lors de la pandémie COVID-19. Le défenseur de l’UNAM Alan Mozo, l’attaquant de Cruz Azul Jonathan Rodriguez et l’ailier de Chivas Uriel Antuna ont été quelques-uns des plus grands noms appelés pour des rassemblements non autorisés pendant la crise sanitaire, qui a fait plus de 193000 morts rien qu’au Mexique.