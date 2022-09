Le Mexicain Edson Alvarez quittera l’Ajax si Chelsea revient avec un nouvel accord en hiver

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Alvarez à Chelsea en hiver?

Milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez sera exaucé son souhait de rejoindre Chelsea s’ils reviennent pour sa signature dans la fenêtre de transfert d’hiver, selon De Telegraaf.

Le milieu de terrain mexicain de 24 ans tenait à passer à Stamford Bridge le jour de la date limite, mais sa décision a été bloquée alors que l’Ajax cherchait à consolider une équipe qui s’était déjà séparée de plusieurs joueurs clés au cours de l’été.

Avec des mouvements tels qu’Antony et Lisandro Martinez à Manchester United, Ryan Gravenberch au Bayern Munich et Sébastien Haller au Borussia Dortmund, il aurait été difficile pour le manager Alfred Schreuder d’équilibrer le départ potentiel d’Alvarez et la profondeur de son équipe.

ESPN a révélé que les Bleus avaient déposé une proposition de 50 millions d’euros pour le Le Tri star après l’avoir identifié comme une alternative au milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong. Cependant, avec la fermeture du marché des transferts d’Eredivisie un jour plus tôt que dans les meilleures ligues européennes, l’Ajax aurait été incapable de trouver un remplaçant pour Alvarez.

Il est entendu que si Chelsea revient à la table des négociations pour Alvarez en janvier, il sera autorisé à partir pour Londres.

Edson Alvarez pourrait se rendre à Chelsea cet hiver. Michael Bulder/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich est sur le point de refroidir son intérêt pour Harry Kane malgré son intérêt pour lui pendant le mercato estival, révèle Sports du ciel Allemagne. Il est rapporté que l’équipe de Julian Nagelsmann verra si son équipe actuelle peut atteindre ses objectifs de saison sans l’attaquant de 29 ans de Tottenham Hotspur et de l’Angleterre. Les champions de Bundesliga se sont séparés de Robert Lewandowski au cours de l’été, la star polonaise rejoignant Barcelone.

– Newcastle United a raté la signature d’Everton Antoine Gordon et Leicester City James Madison en été, mais le conseil d’administration de l’équipe prévoit d’être actif en janvier, rapporte le Indépendant. Les Magpies ne seraient pas totalement satisfaits de leur entreprise tout au long de la fenêtre de transfert malgré un transfert tardif de 63 millions de livres sterling pour Alexander Isak, le club estimant qu’il reste encore des domaines à résoudre au sein de l’équipe.

– Lucas Moura pourrait être sur le point de quitter Tottenham Hotspur en transfert gratuit l’été prochain, d’après Fabrice Romano. Il est rapporté que l’équipe d’Antonio Conte a décidé de garder l’ailier de 30 ans malgré l’intérêt pour la date limite d’intérêt d’Aston Villa et de Newcastle United. L’ancienne star du Paris Saint-Germain pourra discuter d’un accord de précontrat avec les clubs en janvier.

– Marseille n’est pas prêt à baisser sa valorisation pour Bamba Dieng bien que sa sortie ait échoué à deux reprises le jour de la date limite, écrit Le 10 Sport. L’attaquant de 22 ans était fortement lié à un déménagement à Leeds United, mais Nice a ensuite fait une approche tardive qui a finalement échoué en raison d’un problème lors de son examen médical. Il est entendu que Nice est intéressé à faire un autre pas pour lui en janvier, mais ils cherchent à se séparer avec des frais inférieurs à l’accord de 12 millions d’euros qui a été convenu.