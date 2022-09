Le Mexicain Edson Alvarez quittera l’Ajax si Chelsea revient avec un nouvel accord en hiver

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Alvarez à Chelsea en hiver?

Milieu de terrain de l’Ajax Edson Alvarez sera exaucé son souhait de rejoindre Chelsea s’ils reviennent pour sa signature dans la fenêtre de transfert d’hiver, selon De Telegraaf.

Le milieu de terrain mexicain de 24 ans tenait à passer à Stamford Bridge le jour de la date limite, mais sa décision a été bloquée alors que l’Ajax cherchait à consolider une équipe qui s’était déjà séparée de plusieurs joueurs clés au cours de l’été.

2 Connexe

Avec des mouvements tels qu’Antony et Lisandro Martinez à Manchester United, Ryan Gravenberch au Bayern Munich et Sébastien Haller au Borussia Dortmund, il aurait été difficile pour le manager Alfred Schreuder d’équilibrer le départ potentiel d’Alvarez et la profondeur de son équipe.

ESPN a révélé que les Bleus avaient déposé une proposition de 50 millions d’euros pour le Le Tri star après l’avoir identifié comme une alternative au milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong. Cependant, avec la fermeture du marché des transferts d’Eredivisie un jour plus tôt que dans les meilleures ligues européennes, l’Ajax aurait été incapable de trouver un remplaçant pour Alvarez.

Il est entendu que si Chelsea revient à la table des négociations pour Alvarez en janvier, il sera autorisé à partir pour Londres.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

BLOG EN DIRECT

12.24 BST : Il ne vous aura pas échappé que Nottingham Forest a été plutôt occupé sur le front des transferts cet été alors que le club nouvellement promu cherche à faire sensation lors de son grand retour en Premier League.

En effet, Forest a réussi à établir un nouveau record britannique avec les 21 signatures qu’ils ont faites dans la fenêtre d’été 2022. Cela bat le record précédent de 19 par un club en une seule fenêtre de transfert, précédemment détenu par les équipes écossaises Dundee (été 2000) et Livingston (2001.)

Pour mettre cela en contexte, cela éclipse confortablement les transferts entrants dans tous les six grands clubs de la Premier League – Manchester City (5), Manchester United (6), Liverpool (4), Chelsea (9), Arsenal (5) et Spurs (8), ainsi que d’autres grandes équipes européennes comme Barcelone (7), le Real Madrid (2), le Bayern Munich (6) et le Paris Saint-Germain (7).

Alors, qui compose exactement la vaste troupe de signatures estivales de Forest? Rencontrons-les tous (par ordre chronologique) …

– Rencontrez les 21 transferts d’été record de Nottingham Forest

11h41 BST : l’attaquant de Chelsea Armando Broja a signé un nouveau contrat à long terme qui le maintiendra au club jusqu’en 2028.

Broja, 20 ans, aurait été sur le radar de West Ham United, Newcastle United et Everton pendant la saison fermée, mais a engagé son avenir à Chelsea après avoir fait irruption dans la première équipe dans les premières semaines de la nouvelle campagne.

L’international albanais a marqué neuf buts lors de son prêt à Southampton la saison dernière.

– Tuchel : Aubameyang n’a pas peur de la malédiction du n°9 de Chelsea

11.09 BST : Le Real Madrid n’a pas proposé d’avant-centre cet été car il n’était pas convaincu par les candidats disponibles, Marque rapports, ayant été brûlé dans le passé par la performance décevante de Mariano Diaz et Luka Jovic.

Jovic était le dernier attaquant coûteux amené comme alternative prévue à Karim Benzema, signé de l’Eintracht Francfort pour 60 millions d’euros en 2019, mais parti cet été après avoir marqué seulement trois buts en Liga.

Madrid considérait Gabriel Jesus comme candidat cet été avant de rejoindre Arsenal, mais n’avait pas de place dans l’équipe avec Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Eder Militao occupant leurs trois places de joueurs non européens.

Selon Marca, Madrid va maintenant commencer à analyser les cibles potentielles en vue d’un déménagement en janvier si cela est jugé nécessaire – date à laquelle la demande de passeport espagnol de Vinicius aurait dû être approuvée, ouvrant la possibilité de faire venir un joueur de hors Europe.

10.22 BST : Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que les dépenses dans la fenêtre de transfert sont un pas dans la bonne direction pour améliorer leur équipe, mais il y a toujours un écart entre eux et leurs rivaux de Premier League.

Les Spurs ont fait leurs affaires principales tôt avec Richarlison rejoignant pour un montant initial de 50 millions de livres sterling, Yves Bissouma de Brighton & Hove Albion pour environ 25 millions de livres sterling et Ivan Perisic gratuitement de l’Inter Milan. Mais ils ont eu une date limite de transfert tranquille jeudi.

“Tout d’abord, nous devons comprendre que dans cette fenêtre de transfert, nous avons fait ce que le club pouvait faire”, a déclaré Conte lors d’une conférence de presse avant leur match de Premier League contre Fulham samedi.

“Nous avons fait de bonnes choses mais je dois être honnête avec vous, car je vois d’autres équipes de grandes équipes, il y a encore trop de distance. Pour cette raison, nous devons savoir que nous venons de commencer ce processus pour améliorer l’équipe.”

Conte a déclaré que Bissouma était toujours un pas derrière ses collègues milieux de terrain Rodrigo Bentancur et Pierre-Emile Hojbjerg.

“Il a besoin de travailler, d’entrer totalement dans l’idée du football”, a déclaré Conte. “Il en va de même pour Oliver Skipp qui a travaillé avec moi toute la saison dernière.

“Je suis content de ce que j’ai vu pendant le match et nous parlons d’un joueur avec de bonnes compétences et fort physiquement avec un bon moteur.”

09h46 BST : Ailier du PSV Eindhoven Cody Gakpo est en ligne pour un nouveau contrat au club d’Eredivisie suite à l’intérêt estival des clubs de Premier League, dont Manchester United, Dagblad d’Eindhovens rapports.

Des sources ont déclaré à Rob Dawson d’ESPN le mois dernier que United avait manifesté son intérêt pour l’international néerlandais, bien qu’il n’ait pas déposé d’offre officielle. Leeds United et Southampton poursuivaient également le joueur de 23 ans, que le PSV évaluait à 35 millions de livres sterling.

Gakpo est sous contrat dans son club d’enfance jusqu’en 2026, et Eindhovens Dagblad rapporte qu’il se verra bientôt proposer un nouveau contrat qui expire en même temps mais avec des conditions améliorées.

09h00 BST : Arrière latéral brésilien Marcelo a signé pour l’Olympiakos après avoir quitté le Real Madrid, champion d’Europe cet été, ont annoncé vendredi les champions de Grèce.

Le club n’a pas révélé les détails de son contrat, mais les médias grecs ont rapporté que l’ancien international brésilien avait signé un contrat d’un an avec une option pour une autre année. Il a également été inscrit pour jouer dans la campagne de la Ligue Europa.

Marcelo, qui a disputé 546 matches avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2007, est parti à la fin de la saison dernière en tant que joueur le plus décoré des 120 ans d’histoire du club avec 25 trophées, dont cinq titres en Ligue des champions.

Le joueur de 34 ans avait rejeté sa retraite et voulait continuer à jouer en Europe au lieu de retourner au Brésil.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Le Bayern Munich est sur le point de refroidir son intérêt pour Harry Kane malgré son intérêt pour lui pendant le mercato estival, révèle Sports du ciel Allemagne. Il est rapporté que l’équipe de Julian Nagelsmann verra si son équipe actuelle peut atteindre ses objectifs de saison sans l’attaquant de 29 ans de Tottenham Hotspur et de l’Angleterre. Les champions de Bundesliga se sont séparés de Robert Lewandowski au cours de l’été, la star polonaise rejoignant Barcelone.

– Newcastle United a raté la signature d’Everton Antoine Gordon et Leicester City James Madison en été, mais le conseil d’administration de l’équipe prévoit d’être actif en janvier, rapporte le Indépendant. Les Magpies ne seraient pas totalement satisfaits de leur entreprise tout au long de la fenêtre de transfert malgré un transfert tardif de 63 millions de livres sterling pour Alexander Isak, le club estimant qu’il reste encore des domaines à résoudre au sein de l’équipe.

– Lucas Moura pourrait être sur le point de quitter Tottenham Hotspur en transfert gratuit l’été prochain, d’après Fabrice Romano. Il est rapporté que l’équipe d’Antonio Conte a décidé de garder l’ailier de 30 ans malgré l’intérêt pour la date limite d’intérêt d’Aston Villa et de Newcastle United. L’ancienne star du Paris Saint-Germain pourra discuter d’un accord de précontrat avec les clubs en janvier.

– Marseille n’est pas prêt à baisser sa valorisation pour Bamba Dieng bien que sa sortie ait échoué à deux reprises le jour de la date limite, écrit Le 10 Sport. L’attaquant de 22 ans était fortement lié à un déménagement à Leeds United, mais Nice a ensuite fait une approche tardive qui a finalement échoué en raison d’un problème lors de son examen médical. Il est entendu que Nice est intéressé à faire un autre pas pour lui en janvier, mais ils cherchent à se séparer avec des frais inférieurs à l’accord de 12 millions d’euros qui a été convenu.