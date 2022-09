Le Mexicain “Chucky” Lozano s’associe au vainqueur tardif contre le Pérou pour donner un coup de pouce à El Tri avant la Coupe du monde

PASADENA, Californie – Pendant un peu plus de 80 minutes samedi soir contre le Pérou, il a semblé qu’une période sombre pour l’équipe nationale masculine du Mexique se prolongerait d’un match à l’approche de la Coupe du monde de football 2022.

Avant de lancer le match amical du week-end au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, le Mexique a remporté une victoire lors de ses cinq derniers matchs, ce qui a créé une tension supplémentaire pour le manager Gerardo “Tata” Martino et son équipe après une course douteuse lors des qualifications pour la Coupe du monde et un match amical médiocre. résultats plus tôt cette année.

Lors d’une journée médiatique mardi, les thèmes du mécontentement des fans, des problèmes de blessures et des problèmes de leadership ont entouré l’équipe nationale. Martino avait l’air frustré derrière le microphone lors de la journée des médias, admettant que le Mexique n’avait pas joué son meilleur football depuis 2019-2020, tout en énumérant les blessures de joueurs clés comme l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Raul Jimenez, Houston Dynamo DP Hector Herrera, Jorge Sanchez de l’Ajax et Le duo de Monterrey Rogelio Funes Mori et Luis Romo. Jesus “Tecatito” Corona de Séville, sans doute Le Triétait également indisponible pendant la trêve internationale après avoir subi une blessure à la jambe cet été qui l’empêchera probablement de participer à la Coupe du monde.

En dehors du terrain, la Fédération mexicaine de football (FMF) a vécu une période chaotique. Couplé à des complications dans l’équipe nationale féminine et au niveau des jeunes, le président de la FMF, Mikel Arriola, a annoncé des changements radicaux en juillet. Gerardo Torrado et Ignacio Hierro ont été respectivement licenciés en tant que directeur sportif général et directeur sportif des équipes nationales. Luis Perez a également été licencié en tant qu’entraîneur masculin des moins de 20 ans. L’entraîneur senior féminin Monica Vergara finirait également par perdre son poste.

Martino a conservé son poste, bien qu’il n’ait pas remporté la dernière Ligue des Nations de la CONCACAF, la Gold Cup 2021 et qu’il ait traversé quatre matchs consécutifs sans victoire contre Le Tririvaux de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Les rumeurs de sa possible sortie de la FMF après la Coupe du monde ont conduit à une fin disharmonieuse et potentiellement cataclysmique de 2022, mais de retour sur le terrain de Pasadena ce week-end, une lueur d’espoir est apparue pour toutes les personnes impliquées.

Devant un bruyant 62 729 au Rose Bowl samedi, Le Tri a finalement semblé animé après un début de match terne grâce à des remplacements en seconde période pour Uriel Antuna, Santiago Gimenez, Andres Guardado et Orbelin Pineda. Peut-être en raison du désespoir de changer le scénario qui semblait à nouveau pessimiste, il y avait un excellent mouvement et un excellent jeu dans le dernier tiers qui a aidé à mener à un corner décisif à la 85e minute, qui a fourni à l’ailier vedette Hirving “Chucky” Lozano un but qui a envoyé le Rose Bowl dans une frénésie. et a remporté une victoire 1-0.

Le joueur de 27 ans a bien fait pour mener les efforts offensifs et a finalement trouvé le vainqueur tard dans la seconde période. Lozano était ému après avoir marqué son premier but en 2022 pour le Mexique, tandis que les fans chantaient son nom sur l’air habituel de “Seven Nation Army”. Les chants de “El Chu-cky Lo-za-no” étaient de loin les plus forts qu’ils aient entendus depuis des années, joyeux dans la confiance que le joueur de Naples avait créé un pas en avant nécessaire dans le football mexicain.

La confiance au plus haut de tous les matchs, il était facile d’oublier tous les problèmes Le Tri a eu sur ou hors du terrain. Le Rose Bowl est devenu une fête, et contrairement aux scènes désastreuses qui sont devenues la norme lors de nombreux matchs au Mexique, il y avait de l’exaltation lors de leur premier des deux matchs de “secours” de la Coupe du monde ce mois-ci en Californie qui s’est soldé par une victoire 1-0.

Hirving ‘Chucky’ Lozano a offert au Mexique une victoire bien méritée lors de l’un de ses derniers matches amicaux avant la Coupe du monde. Omar Véga/Getty Images

“Une victoire est toujours importante, et encore plus contre une équipe aussi difficile”, a déclaré Lozano à TUDN après avoir marqué le vainqueur du match. “Je pense qu’ils ont rendu le match très difficile pour nous.”

Même Martino, généralement sérieux et fatigué, rayonnait après le match, sachant non seulement que le Mexique avait obtenu un résultat vital, mais qu’il pourrait également avoir un leader inattendu grâce à Lozano.

“Après tant d’années en Europe, évidemment, cela fait évoluer un footballeur à tous points de vue”, a déclaré un fier Martino à propos de l’ailier de Naples après le match. “Il est clair qu’il évolue, non seulement dans la partie footballistique, mais aussi dans la partie professionnelle et dans la partie humaine.”

Il ne s’agissait pas seulement de Chucky, mais de toute l’équipe alors qu’ils célébraient le but. Par un relâchement des tensions, Le Tri avait désespérément besoin de ce résultat avant la Coupe du monde et au-dessus des critiques qui leur ont été adressées depuis qu’ils ont lutté pour recréer la magie des deux premières années de Martino en 2019 et 2020. Lors de la conférence de presse d’après-match, Martino a noté que l’équipe est “beaucoup plus similaire” à celui qui a atteint un pic perçu il y a quelques années.

Il est discutable d’accepter l’idée que le Mexique est vraiment en train de changer les choses après un certain nombre de performances époustouflantes au cours des derniers mois, mais s’il remportait une autre victoire ce mardi contre la Colombie au stade Levi’s de Santa Clara (qui ne marquerait que sa deuxième victoire consécutive cette année), il y aurait espoir que les deux derniers matches amicaux du Mexique avant la Coupe du monde puissent propulser l’équipe vers de plus grandes choses au Qatar en novembre.

L’idée de changements progressifs et de longs tirs de dernière minute pourrait être irréaliste pour leurs chances de Coupe du monde, mais on pourrait en dire autant de la seule tentative de Lozano en 2018 qui a choqué l’Allemagne lors d’une défaite 1-0 lors de la Coupe du monde.

Indépendamment des problèmes de blessures au sein de l’équipe et des problèmes en coulisses au sein du front office, le Mexique peut continuer à faire de petits pas en avant ce mois-ci, avec l’aide d’un leader improbable à Lozano et avec le rêve d’étapes plus importantes et importantes en novembre.