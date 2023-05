Le Mexicain Andres Guardado prend sa retraite du football international

Andres Guardado quitte le terrain après son dernier match contre le Mexique, une défaite 2-0 contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022. Getty Images

Le capitaine du Mexique et leader de tous les temps, Andres Guardado, a annoncé mardi sa retraite de l’équipe nationale.

Guardado, 36 ans, a déclaré avant la Coupe du monde 2022 que le tournoi au Qatar serait sa « dernière opportunité de réaliser quelque chose pour l’équipe nationale » et il l’a officialisé sur Instagram.

« Je l’avais déjà dit il y a longtemps, mais je n’ai cessé de remercier pour tout ce que j’ai vécu au cours de ces 16 années avec mon équipe nationale ! Impossible d’exprimer avec des mots à quel point je me sens reconnaissant et privilégié !!! Merci vous du fond du cœur à tous ceux qui m’ont accompagné », a déclaré le milieu de terrain du Real Betis.

« [Thanks] bien sûr à tous les fans fidèles qui m’ont accompagné tout au long de ces années maintenant que je suis un de plus parmi vous ! »

Son dernier match pour le Mexique a été une défaite 2-0 en phase de groupes contre l’Argentine lors de la Coupe du monde de l’année dernière, où il a également été capitaine pour la dernière fois.

Guardado a disputé 181 matchs, un record pour le Mexique, et a marqué 28 buts internationaux de 2005 à 2022. Il a remporté trois titres de la Gold Cup de la CONCACAF en 2011, 2015 et 2019, avec l’équipe nationale et une Coupe de la CONCACAF en 2015. La Gold Cup de la CONCACAF Le vainqueur du Ballon d’Or en 2015 a également été membre du CONCACAF Best XI en 2015, 2016 et 2018.

Le vétéran figure sur une liste restreinte de joueurs mexicains qui participeront à cinq Coupes du monde aux côtés de Guillermo Ochoa, Rafael Marquez et Antonio Carbajal, décédé le 9 mai à l’âge de 93 ans. L’Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo, l’Allemand Lothar Matthaus et L’Italien Gianluigi Buffon figure également sur cette liste.

Né à Guadalajara, Guardado s’est fait un nom en tant qu’ailier rapide et produit de l’académie des jeunes pour le club local Atlas. Après une course de deux ans dans l’élite mexicaine à partir de 2005, Guardado a déménagé à l’étranger pour rejoindre le Deportivo La Corogne espagnol en 2007. Le milieu de terrain a ensuite joué pour Valence (2012-2014), Bayer Leverkusen (2014), PSV Eindhoven (2014-2017 ), et maintenant avec le Real Betis depuis 2017.

Selon certaines informations, le vétéran est sur le point de prolonger son contrat avec le Real Betis jusqu’en 2024.