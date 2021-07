Le meurtrier Wayne Couzens a déclaré au témoin qu’il avait enterré son père près de l’endroit où le corps de Sarah Everard avait été retrouvé

WAYNE Couzens a affirmé avoir « enterré » son père près de l’endroit où le corps de Sarah Everard a été retrouvé alors que son père était à la maison sain et sauf.

Le meurtrier a fait le commentaire bizarre à Kieron Shepherd qui a vu Couzens « pirater » avec une hache dans un bosquet trois jours après la disparition de Sarah.

Kieron Shepherd et son fils ont trouvé les commentaires de Couzens « bizarres »

Wayne Couzens a dit aux campeurs qu’il avait enterré son père dans les bois Crédit : Reuters

Kieron – qui était en voyage de camping avec quatre amis – l’a rencontré plus tard après que Couzens ait été «aller et venir» toute la nuit à Hoad’s Wood, où il avait acheté un terrain.

Alors qu’ils discutaient de la chasse aux lapins, Couzens a dit à Kieron qu’il venait d’enterrer son père, Ray.

Kieron, 35 ans, a déclaré : « Nous avons supposé qu’il devait parler des cendres de son père. Mais il a répondu: « Non, je l’ai enterré là-haut en fait. »

« J’ai regardé mes amis comme pour dire : ‘C’est un peu bizarre’. C’était une rencontre étrange. »

Kieron et ses amis ont vu pour la première fois la voiture familiale argentée de Couzens – plus tard il a utilisé une moto – lorsqu’ils sont arrivés au bois près d’Ashford, dans le Kent, le vendredi 5 mars, deux jours après la disparition de Sarah.

Le lendemain, dit-il, ils se sont réveillés pour voir le flic armé « pirater quelque chose avec une grande hache ».

Kieron a déclaré : « Nous pensions que c’était des travaux forestiers. Il était à environ 200 mètres – trop loin pour voir exactement ce qu’il faisait.

« Étrangement, il portait une veste haute visibilité unie.

« À un moment donné, la curiosité a pris le dessus sur moi, et j’ai commencé à marcher pour avoir un nez, mais quelque chose m’a pris et je me suis arrêté dans mon élan

« Je me suis détourné et j’ai pensé mieux. »

Le corps de Sarah Everand a été retrouvé cinq jours après que les témoins eurent vu Couzens dans les bois Crédit: News Group Newspapers Ltd

Kieron, de Rainham, Kent, qui a fait une déclaration à la police, a déclaré: « Cela me donne la chair de poule de penser qu’il faisait probablement des allers-retours vers le site où il a emmené Sarah. »

Son corps a été retrouvé dans un sac de constructeur le 10 mars, cinq jours après que Kieron a vu Couzens pour la première fois.

Sarah Everard a disparu en mars Crédit : AFP